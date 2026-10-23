മാസപ്പടിക്കേസ്; പിണറായി വിജയന്‍ ഇന്ന് ഇ.ഡിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകില്ല

മാസപ്പടിക്കേസ്; പിണറായി വിജയന് ഇന്ന് ഇ.ഡിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരാകില്ലtext_fields
കൊച്ചി: മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇഡി) സമൻസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകില്ല. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവും നിയമസഭാ സമ്മേളനവും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഇഡിക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം, സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്കായി എടുക്കും. ഈ അപ്പീലിൽ കോടതി തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ തിടുക്കപ്പെട്ട് തുടർനടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഇഡിയുടെ തീരുമാനം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഇഡി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ഇന്നലെ ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു. മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ വിജയൻ തുടങ്ങിയവരും അപ്പീൽ നൽകിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ ടി., മരുമകൻ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരായ മാസപ്പടിക്കേസിലെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം സുപ്രീംകോടതി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. കുറ്റാരോപിതരെ കേൾക്കാതെ ഹൈകോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെയും അതിനെ ന്യായീകരിച്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റി(ഇ.ഡി)നെയും അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ സുപ്രീംകോടതി അവധിക്കാല ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. കേസിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വിധിക്കെതിരെ ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കാൻ പിണറായി വിജയനും കുടുംബത്തിനും സുപ്രീം കോടതി അനുമതി നൽകി.
അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ച ഹൈകോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ മുൻ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി. ഇതിനെതിരെ കേരള സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ച സുപ്രീംകോടതി, ഹൈകോടതി ഉത്തരവോടെ നിയമത്തിന് വിധേയമായതാകാം എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു.ഇ.ഡി പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കേരള പൊലീസിനോട് ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നത്. അതിനാൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെയും ഹൈകോടതി ഉത്തരവിനെയും ഇ.ഡി അഭിഭാഷകൻ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി നേരിട്ടത്. തങ്ങളുടെ നിയമപരമായ പരിധികൾക്കപ്പുറം കടന്ന് മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ അധികാരങ്ങളിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് ഇ.ഡിയോടും, പ്രാഥമിക അന്വേഷണം പോലും നടത്താതെ ധിറുതിപിടിച്ച് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശിച്ച ഹൈകോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ചിനോടും കോടതി ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു.