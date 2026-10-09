മാസപ്പടി കേസ്: സർക്കാരിനും തിരിച്ചടി; എസ്.ഐ.ടിയെ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

മാസപ്പടി കേസ്: സർക്കാരിനും തിരിച്ചടി; എസ്.ഐ.ടിയെ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിtext_fields
കൊച്ചി: സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് കേസിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും കനത്ത തിരിച്ചടി. ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടും എഫ്.ഐ.ആർ ഇടാതെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിനായി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്.ഐ.ടി) ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ, അന്വേഷണത്തിനായി കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറിയ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി. എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് ഹൈക്കോടതി നിർദേശവും നൽകി.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മകൾ ടി. വീണ, മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കുന്ന 13 പേർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, കാലതാമസമില്ലാതെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബദറുദ്ദീൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള നടപടികൾ ഹൈക്കോടതി പൂർണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇ.ഡി റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറണമെന്നും വിജിലൻസിലെ മികച്ച അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസ് അന്വേഷിപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇ.ഡി അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയ തെളിവുകൾ, മൊഴികൾ, ഡിജിറ്റൽ രേഖകൾ എന്നിവ പ്രകാരം അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കുറ്റകൃത്യം നടന്നു എന്ന് വ്യക്തമായ പ്രാഥമിക തെളിവുണ്ട്. ഇ.ഡി കൈമാറിയ വിവരങ്ങളിൽ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിലധികം തെളിവുകളും പ്രാഥമിക വിവരങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും അന്വേഷണത്തിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും വിജിലൻസിന് കൈമാറാനും വിജിലൻസുമായി സഹകരിക്കാനും ഇ.ഡിയോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അറിയിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിനെ കോടതി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകുന്നത് അടക്കമുള്ള തുടർനീക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക.
കെ.എം. ഷാജഹാൻ നൽകിയ ഹർജി പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന്റെ ബെഞ്ച് നിർണായക വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവോടെ പിണറായിയും റിയാസും വീണയും കേസിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയും അന്വേഷണം നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോടെ, കള്ളപ്പണം തടയൽ (പി.എം.എൽ.എ) നിയമപ്രകാരം പുതിയ ഇ.സി.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് സാധിക്കും. നേരത്തെ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമതടസ്സങ്ങൾ മാറിയതോടെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കേസിൽ കൂടുതൽ കർശന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാകും. അതേസമയം, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുമോ അതോ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം.
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