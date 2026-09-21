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    മാസപ്പടിക്കേസിൽ നി​യമോപദേശം; കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്ക് കേ​സെ​ടു​ക്കാം

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    അന്വേഷണ തീരുമാനം ഇന്ന്, വീ​ണ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത് പി​ണ​റാ​യി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യെ​ന്ന് അ​നു​മാ​നി​ക്കാ​മെ​ന്നും കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കും അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ
    മാസപ്പടിക്കേസിൽ നി​യമോപദേശം; കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്ക് കേ​സെ​ടു​ക്കാം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ൽ മാ​സ​പ്പ​ടി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മു​ൻ മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സി​നു​മെ​തി​രെ ഇ.​ഡി. ന​ൽ​കി​യ ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന് പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ തെ​ളി​വു​ണ്ടെ​ന്ന് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം. വീ​ണ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത് പി​ണ​റാ​യി​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യെ​ന്ന് അ​നു​മാ​നി​ക്കാ​മെ​ന്നും കൈ​ക്കൂ​ലി​ക്കും അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ക്കാം എ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​ഡ്വ​ക്കേ​റ്റ്​ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന്​ കൈ​മാ​റി​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​ത്​ ത​രം അ​ന്വേ​ഷ​ണം വേ​ണ​മെ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ന്ന്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കും.

    നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​മ​ന്ത്രി ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​കും അ​ന്വേ​ഷ​ണ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക.

    അ​ഴി​മ​തി ത​ട​യ​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​വും വ​ര​വി​ൽ ക​വി​ഞ്ഞ സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന​ത്തി​നും കേ​സെ​ടു​ക്കാം എ​ന്നാ​ണ് നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം. ആ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ്​ പ്ര​ഥ​മ സാ​ധ്യ​ത. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​സ്.​ഐ.​ടി​യെ നി​യോ​ഗി​ക്കും. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ ടി. ​വീ​ണ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.

    മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി വ​ഴി പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പ​ണം വാ​ങ്ങി​യാ​ലും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യ​ത് മൂ​ന്നാം ക​ക്ഷി വ​ഴി​യെ​ന്നും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. കൈ​ക്കൂ​ലി ന​ൽ​കി​യ​തി​നും വാ​ങ്ങി​യ​തി​നും ആ​രു കൊ​ടു​ത്തു എ​ന്ന​തി​നും തെ​ളി​വു​ണ്ട്. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ ക​ർ​ത്ത​യു​ടെ മൊ​ഴി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചെ​യ്യാ​ത്ത സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​ണ് പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​ത് പി​ണ​റാ​യി​ക്കു​ള്ള കൈ​ക്കൂ​ലി എ​ന്ന് അ​നു​മാ​നി​ക്ക​ണം. നി​യ​മാ​നു​സൃ​തം ആ​ർ​ജി​ച്ച പ​ണം എ​ന്ന് വീ​ണ​ക്ക് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ദാ​യ നി​കു​തി വ​കു​പ്പ് ഇ​ക്കാ​ര്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. 2018ലെ ​നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക്ക് മു​മ്പും ശേ​ഷ​വും പ​ണ​മി​ട​പാ​ട് ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ര​ണ്ട് കാ​ല​ത്തെ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​വും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​മെ​ന്നും നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണോ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ർ​ണാ​യ​കം.

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    News Summary - masapadi case: AG says bribery case can be filed
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