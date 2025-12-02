Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Dec 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Dec 2025 11:08 PM IST

    മസാല ബോണ്ട്: ഇ.ഡി നോട്ടീസ്​ നിയമപരമായി നേരിടാൻ കിഫ്​ബി; ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന്

    മസാല ബോണ്ട്: ഇ.ഡി നോട്ടീസ്​ നിയമപരമായി നേരിടാൻ കിഫ്​ബി; ആരോപണങ്ങൾ വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന്
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഇ.​ഡി നീ​ക്ക​​ത്തെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ൻ കി​ഫ്​​ബി. നോ​ട്ടി​സി​ലെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​സ്തു​താ വി​രു​ദ്ധ​വും കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ച്ച​തു​മാ​ണെ​ന്ന ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​​ലെ​യാ​ണ്​ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന് കി​ഫ്​​ബി ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് ഫ​ണ്ടി​ന്റെ വി​നി​യോ​ഗ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ.​ഡി.​യു​ടെ പ​ക്ക​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും തെ​റ്റാ​യ ക​ണ​ക്കാ​ണ്​ നോ​ട്ടീ​സി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. 466 കോ​ടി രൂ​പ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങാ​നാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ചു എ​ന്ന് വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​നും ഇ​ത്​ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മെ​ന്ന്​ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ്​ ഇ.​ഡി ​ശ്ര​മം. ഈ ​ര​ണ്ട്​ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും തെ​റ്റാ​ണ്. അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​മാ​യ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ഇ​ന​ത്തി​ൽ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച തു​ക 66 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, 400 കോ​ടി കൂ​ടി ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ത്ത്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പെ​രു​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഇ.​ഡി ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​നി 66 കോ​ടി വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​ക​ട്ടെ പൊ​തു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ്. ​ഇ​താ​ക​ട്ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത​വും. അ​തേ സ​മ​യം, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്- വാ​ണി​ജ്യ താ​ത്​​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​നും വാ​ങ്ങാ​നു​മാ​ണ് നി​യ​മ ത​ട​സ്സ​വും റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മു​ള്ള​ത്. കി​ഫ്ബി ഒ​രു രൂ​പ പോ​ലും ഈ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പു​റ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള വാ​യ്പ​യി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന്​ 2016ന് ​മു​ൻ​പ് വി​ല​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, 2016 ൽ ​ഈ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി.

    ഈ ​അ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ വ​ഴി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗം റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും എ​ക്സ്റ്റേ​ണ​ൽ കൊ​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ ബോ​റോ​യി​ങ്​ (ഇ.​സി.​ബി) മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഫെ​മ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും പാ​ലി​ച്ചാ​ണെ​ന്ന്​ കി​ഫ്​​ബി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ) പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ മ​സാ​ല ബോ​ണ്ടു​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2017-18ലെ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച സി.​എ.​ജി, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ലി​ന് മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​താ​യ​ത് മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2019-ൽ, ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ കി​ഫ്​​ബി വാ​ദി​ക്കു​ക. സി.​എ.​ജി നി​ല​പാ​ട്​ കി​ഫ്ബി​യു​ടെ സ​മീ​പ​ന​ത്തി​ന് സാ​ധു​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്. ‘ഭൂ​മി ഏ​റ്റൈ​ടു​ക്ക​ലും’ ‘ഭൂ​മി വാ​ങ്ങ​ലും’ ര​ണ്ടാ​ണെ​ന്നി​രി​​ക്കെ, ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​ക്ക്​ ഭൂ​മി​​യേ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​നെ ‘ഭൂ​മി വാ​ങ്ങ​ൽ’ എ​ന്ന്​ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച​ത്​ ദു​രു​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ കി​ഫ്​​ബി​യു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ വ​ഴി സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച ഫ​ണ്ടു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള 18 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ 339 പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടും.

    TAGS:Enforcement DirectoratekiifbMasala BondPinarayi VijayanLatest News
