    date_range 13 Aug 2025 9:03 AM IST
    ‘വി​വാ​ഹം ആ​ണ് സാ​റേ..’, രണ്ട് മാസമായി ശമ്പളമില്ല; നി​സ്സാ​ഹാ​യ​വ​സ്ഥ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയോട് തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഗോപു

    മ​ഞ്ചേ​രി: ‘അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച എ​ന്‍റെ വി​വാ​ഹ​മാ​ണ്. ര​ണ്ട് മാ​സ​മാ​യി ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല, ഞാ​ൻ എ​ങ്ങ​നെ വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്തും’ ക​ര​ഞ്ഞു​ക​ല​ങ്ങി​യ ക​ണ്ണു​മാ​യി ഗോ​പു മ​ന്ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ത​ന്‍റെ നി​സ്സാ​ഹാ​യ​വ​സ്ഥ തു​റ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ശ​മ്പ​ള പ്ര​തി​സ​ന്ധി അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തെ മ​ന്ത്രി മ​ട​ങ്ങി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നി​പ അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ന​റു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ഗോ​പു​നി​വാ​സി​ൽ ഗോ​പ​കു​മാ​ർ (27) അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ മ​ന്ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ​രാ​തി​യു​ടെ കെ​ട്ട​ഴി​ച്ച​ത്.

    മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സ്റ്റാ​ഫ് ന​ഴ്സാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് ഗോ​പു. ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ക്കാ​തെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 500ല​ധി​കം പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ. ചെ​യ്ത ജോ​ലി​ക്ക് കൂ​ലി ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ മ​നോ​വി​ഷ​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഗോ​പു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ മ​ന്ത്രി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക് പു​റ​ത്ത് കൈ​കൂ​പ്പി ത​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​പ്പോ​ഴേ​ക്കും സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഗോ​പു അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ത​ള്ളി​മാ​റ്റി മ​ന്ത്രി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി.

    ഞ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല ആ​ളു​ക​ളും ഈ ​പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് കൂ​റു​പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്നം മ​ന്ത്രി​യോ​ട് പ​റ​യാ​നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​ർ സ​മ്മ​തി​ക്ക​ണ്ടേ, ഗോ​പു ഇ​ത് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും ആ​യി​ല്ല. വേ​ത​നം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്‍റെ സ​ങ്ക​ടം പ​ല​രും വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ‘ചെ​യ്ത ജോ​ലി​യു​ടെ കൂ​ലി​യാ​ണ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​റേ, ര​ണ്ട് മാ​സ​മാ​യി ശ​മ്പ​ളം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി​ക്ക് വ​രാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ക​ടം വാ​ങ്ങി​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത്’. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഈ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് സി.​പി.​എം. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മ​റു​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

