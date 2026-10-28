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    പ്രതിപക്ഷം വഴിമുടക്കികളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; തുറമുഖ ഭൂമിക്ക് ഇനി ലാൻഡ് ബാങ്ക്, അടിമുടി മാറ്റം വരുത്തി മാരിടൈം ബോർഡ് ബിൽ പാസാക്കി

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    https://www.madhyamam.com/tags/vd-satheesan
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    വി.ഡി. സതീശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ലാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തു​ള്ള കേ​ര​ള മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡ് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി. മി​ഷ​ൻ സ​മു​ദ്ര പ​ദ്ധ​തി മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി നി​ല​വി​ലെ നി​യ​മം സ​മൂ​ല​മാ​യി പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​തു​ന്ന നി​യ​മ ഭേ​ദ​ഗ​തി​യാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ വി​യോ​ജി​പ്പോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ ക​ട​ന്ന​ത്.

    വാ​ണി​ജ്യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ് ബി​​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്ന ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളെ​ന്നും ആ​രോ​പി​ച്ച് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ടെ സ​ഭ വി​ട്ടി​റ​ങ്ങി.

    അ​തേ​സ​മ​യം, പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വ​ഴി​മു​ട​ക്കി​ക​ളാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ജാ​ത​കം മാ​റ്റി​യെ​ഴു​താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​ണ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം. തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നും. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, തു​റ​മു​ഖ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, വ്യ​വ​സാ​യ, തീ​ര​ദേ​ശ ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത, ധ​ന, റ​വ​ന്യൂ, നി​യ​മ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കും.

    ലാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ന് പു​റ​മെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ നീ​ട്ട​ൽ, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക ഫ​ണ്ട് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​പു​ല പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള തു​റ​മു​ഖ പ​രി​ധി​യി​ലെ ഭൂ​മി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​രി​ടൈം ലാ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്ക് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശം.

    തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​നം, മാ​രി​ടൈം വ്യ​വ​സാ​യം, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​ഭൂ​മി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക. തു​റ​മു​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ൽ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബോ​ർ​ഡി​ന് അ​ധി​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ബി​ല്ലി​ലു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്.

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഇ​നി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഘ​ട​ന​യി​ൽ സ​മ​ഗ്ര മാ​റ്റം വ​രും. 2017ലെ ​നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന, ഷി​പ്പി​ങ്ങി​ലും മാ​രി​ടൈം നി​യ​മ​ത്തി​ലും പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മു​ള്ള​യാ​ളെ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​ക്കാം എ​ന്ന​താ​ണ്​ വ്യ​വ​സ്​​ഥ.

    നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കാ​ണ് ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം. തു​റ​മു​ഖ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​നും. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, തു​റ​മു​ഖ, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന, വ്യ​വ​സാ​യ, തീ​ര​ദേ​ശ ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത, ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത, ധ​ന, റ​വ​ന്യൂ, നി​യ​മ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കും.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് എ​ക്സൈ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​സ്റ്റം​സ് പ്ര​തി​നി​ധി, കേ​ര​ള തീ​ര​ദേ​ശ സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി/​ഐ.​ജി, കേ​ര​ള തീ​ര ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള നാ​വി​ക​സേ​ന പ്ര​തി​നി​ധി, കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് പ്ര​തി​നി​ധി, വി​ഴി​ഞ്ഞം പോ​ർ​ട്ട് എം.​ഡി എ​ന്നി​വ​ർ എ​ക്സ് ഒ​ഫി​ഷ്യോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യും ബോ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    തു​റ​മു​ഖ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റു​ക​ൾ, പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ, സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ണ്ട്.

    അ​ധി​ക നി​ക്ഷേ​പ​മോ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​മോ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നീ​ട്ടാ​ൻ ക​ഴി​യും. നി​ല​വി​ൽ 30 വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ലാ​വ​ധി.

    ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ ജ​ല​ഗ​താ​ഗ​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഫ​ണ്ട് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും മാ​രി​ടൈം ബോ​ർ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്റ് വി​ഭാ​ഗം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

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