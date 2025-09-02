Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 1:37 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 1:37 PM IST

    മറയൂർ ശർക്കരയും ഭൗമസൂചിക പദവിയും

    Marayur Jaggery and Geographical Indication Status
    അ​ഞ്ചു​നാ​ട് ക​രി​മ്പ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന വി​പ​ണ​ന സം​ഘം ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ശ​സ്‌​ത​മാ​യ മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര​യെ ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക പ​ദ​വി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​ത്. സം​ഘ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ൽ 1800 ഏ​ക്ക​ർ ക​രി​മ്പ്കൃ​ഷി ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. മു​ൻ എം.​പി പി.​ടി. തോ​മ​സ് മു​ൻ​കൈ​യെ​ടു​ത്ത് ക​രി​മ്പ്​​കൃ​ഷി​യെ ഇ​ടു​ക്കി കാ​ർ​ഷി​ക പാ​ക്കേ​ജി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി, സ​ബ്​​സി​ഡി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​രി​മ്പ്​​കൃ​ഷി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ​ത്. ഒ​രേ​ക്ക​ർ ക​രി​മ്പ്കൃ​ഷി​ക്ക് 20,000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ബ്‌​സി​ഡി. ഇ​പ്പോ​ൾ ഈ ​സ​ബ്‌​സി​ഡി നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചി​രി​ക്ക​യാ​ണ്.

    മ​ണ്ണു​ത്തി​യി​ലെ കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല (കെ.​എ.​യു) ബൗ​ദ്ധി​ക സ്വ​ത്ത​വ​കാ​ശ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റും പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​സി.​ആ​ർ. എ​ൽ​സി​യു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളും മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര​യെ ഭൗ​മ​സൂ​ചി​ക പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ചു. ക​രി​മ്പ്​ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ, മ​ണ്ണ്, ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​രീ​തി, കൃ​ഷി​ചെ​യ്യു​ന്ന ക​രി​മ്പി​ന്‍റെ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ, കൃ​ഷി​യി​ലും ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത അ​റി​വും വൈ​ദ​ഗ്‌​ധ്യ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്‍റെ ത​ന​താ​യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ പ​ഠ​ന​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ജി​യോ​ഗ്രാ​ഫി​ക്ക​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​ക്കേ​ഷ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രി 2019 മാ​ർ​ച്ച് ആ​റി​ന് ശ​ർ​ക്ക​ര​ക്ക്​ ജി.​ഐ ടാ​ഗും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. (Geographical Indication -GI Tag 613)

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര​യി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​രു​മ്പി​ന്‍റെ അം​ശ​വും, കാ​ൽ​സ്യ​ത്തി​ന്‍റെ അം​ശ​വും, കൂ​ടാ​തെ ധാ​രാ​ളം ആ​ൻ​റി​ഓ​ക്‌​സി​ഡ​ൻ​റു​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​രു​പാ​ട് ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള​താ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ ഏ​റെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം വ്യാ​ജ​മാ​യി മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​ൽ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ്. ഏ​ക​ദേ​ശം 140 നു ​മു​ക​ളി​ൽ വ്യാ​ജ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ വ്യാ​ജ മ​റ​യൂ​ർ ശ​ർ​ക്ക​ര വി​പ​ണി​യി​ലു​ണ്ട്.

