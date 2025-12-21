Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    21 Dec 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    21 Dec 2025 10:57 AM IST

    മാ​ര​ന്‍റെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ടു; ന​ടു​ക്കം മാറാതെ സ​ഹോ​ദ​രി കു​ള്ളി

    മാ​ര​ന്‍റെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ടു; ന​ടു​ക്കം മാറാതെ സ​ഹോ​ദ​രി കു​ള്ളി
    Listen to this Article

    പു​ൽ​പ​ള്ളി: ശ​നി​യാ​ഴ്ച സ​ഹോ​ദ​രി കു​ള്ളി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ് മാ​ര​ൻ വി​റ​ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ വ​നാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ പോ​യ​ത്. വി​റ​കു ​ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ മാ​ര​ന്റെ ദ​യ​നീ​യ​മാ​യ ക​ര​ച്ചി​ൽ കേ​ട്ടു. നോ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​ര​നെ ക​ണ്ടി​ല്ല. പ​രി​സ​ര​ത്ത് ര​ക്ത​ത്തു​ള്ളി​ക​ൾ ക​ണ്ടു. പു​ഴ​യോ​ര​ത്തു​ നി​ന്ന് മാ​ര​നെ ക​ടു​വ പി​ടി​കൂ​ടി കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ചു​ കൊ​ണ്ടു പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ട​നെ കു​ള്ളി ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രോ​ട് കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​വ​രം പു​റം​ലോ​ക​മ​റി​യു​ന്ന​ത്. വ​ന​പാ​ല​ക​ര​ട​ക്കം തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന് ഒ​ടു​വി​ൽ മു​ക്കാ​ൽ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ട​ത്. ക​ടു​വ മാ​ര​ന്റെ മു​ഖം ക​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12 മ​ണി​യോ​ടെയാണ് സ​ഹോ​ദ​രി കു​ള്ളി​ക്കൊ​പ്പം വി​റ​ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ര​ൻ പോ​യത്. 2025 ജ​നു​വ​രി 24ന് ​മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി പ​ഞ്ചാ​ര​ക്കൊ​ല്ലി​യി​ൽ ത​റാ​ട്ട് മീ​ൻ​മു​ട്ടി അ​ച്ച​പ്പ​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ രാ​ധ (46) യെ ​ക​ടു​വ കൊ​ന്ന് ശ​രീ​രം ഭ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ക​ടു​വ ആ​ക്ര​മ​ണം മൂ​ല​മു​ള്ള മ​ര​ണ​മാ​ണ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പു​ൽ​പ​ള്ളി​യി​ലു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    TAGS:Tiger AttackWild Animal AttackpulpallyLatest News
    News Summary - Maran's Sister Kulli remember Tiger Attack in Pulpally
