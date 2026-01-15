Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമാ​രാ​മ​ൺ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 11:57 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 11:57 PM IST

    മാ​രാ​മ​ൺ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ ശശികലക്കെതിരെ പരാതി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​രാ​മ​ൺ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ ശശികലക്കെതിരെ പരാതി
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: മാ​രാ​മ​ൺ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നെ​തി​രാ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദു ഐ​ക്യ​വേ​ദി നേ​താ​വ് കെ.​പി. ശ​ശി​ക​ല​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി. യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാം​ജി ഇ​ട​മു​റി പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ലാ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കാ​ണ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വി​ദ്വേ​ഷ പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തി​യ ശ​ശി​ക​ല​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​മ​ത​വി​ദ്വേ​ഷം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ പ​രാ​മ​ർ​ശ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. 131ാമ​ത് മാ​ര​മ​ൺ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ വേ​ദി​യു​ടെ ചി​ത്രം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ശ​ശി​ക​ല​യു​ടെ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    ‘പ​മ്പ ഒ​രു ന​ദി​യ​ല്ലേ? ക​ല്ലി​ട്ടു​കെ​ട്ടി തി​രി​ച്ചാ​ണ് വേ​ദി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ത് സ്വ​ന്തം ഭൂ​മി​യാ​ണെ​ന്ന തോ​ന്ന​ലും ചി​ല​ർ​ക്ക് വ​ന്നി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​മ​ർ​ശം. ശ​ശി​ക​ല​ക്കെ​തി​രെ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ​യും രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്നി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sasikalamaramon convention
    News Summary - Maramon Convention; Complaint against Sasikala
    Similar News
    Next Story
    X