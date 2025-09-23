Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Sept 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Sept 2025 7:11 AM IST

    മാര്‍ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് അന്ത്യനിദ്ര

    മത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു
    മാര്‍ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴിക്ക് കോഴിക്കോട്ട് അന്ത്യനിദ്ര
    ബിഷപ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴിയുടെ ഭൗതികശരീരം കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി സെന്റ് ജോസഫ്സ് പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്ന അതിരൂപതാധ്യക്ഷൻ ഡോ.വർഗീസ് ചക്കാലക്കൽ 

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ്നേ​ഹ​ദൂ​ത​നാ​യി ജീ​വി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​ർ​ന്ന മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​​​ഴി​ക്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് അ​ന്ത്യ​നി​ദ്ര. ന​ഗ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത കോ​ട്ടൂ​ളി​യി​ലെ ക്രി​സ്തു​ദാ​സി സ​ന്യാ​സി​നി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന​റ​ലേ​റ്റ് ചാ​പ്പ​ലി​ല്‍ പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഖ​ബ​റി​ട​ത്തി​ൽ മാ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി​യെ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി രൂ​പ​ത​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ദേ​വ​ഗി​രി സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്‌​സ് പ​ള്ളി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ പൊ​തു​ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ജ​ന​റ​ലേ​റ്റ് ചാ​പ്പ​ലി​ല്‍ ഭൗ​തി​ക​ദേ​ഹം ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട് 3.45 ഓ​ടെ ദേ​വ​ഗി​രി സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ല്‍ ബി​ഷ​പ് തൂ​ങ്കു​ഴി​ക്ക് അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ര്‍പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ നാ​നാ​തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചു.

    മാ​ര്‍ ജോ​സ​ഫ് പാം​ബ്ലാ​നി, മാ​ര്‍ ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് താ​ഴ​ത്ത്, മാ​ര്‍ റെ​മീ​ജി​യോ​സ് ഇ​ഞ്ച​നാ​നി​യി​ല്‍, മാ​ര്‍ ബോ​സ്‌​കോ പു​ത്തൂ​ര്‍, മാ​ര്‍ ജോ​സ് പൊ​രു​ന്നേ​ടം, മാ​ര്‍ അ​ല​ക്‌​സ് താ​രാ​മം​ഗ​ലം, മാ​ര്‍ ടോ​ണി നീ​ല​ങ്കാ​വി​ല്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക​ള്‍ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മേ​യ​ർ ഡോ. ​ബീ​ന ഫി​ലി​പ്പ്, ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് അ​തി​രൂ​പ​താ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ഡോ. ​വ​ർ​ഗീ​സ് ച​ക്കാ​ല​ക്ക​ൽ, ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ദേ​വ​ർ​കോ​വി​ൽ, തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, ലി​ന്റോ ജോ​സ​ഫ്, ടി. ​സി​ദ്ദീ​ഖ്, കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ​ണ്ണി ജോ​സ​ഫ്, സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ.​കെ. പ്ര​വീ​ൺ​കു​മാ​ർ, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി, ക​ണ്ണൂ​ർ ബി​ഷ​പ് ഡോ. ​അ​ല​ക്സ് വ​ട​ക്കും​ത​ല, ക​ണ്ണൂ​ർ സ​ഹാ​യ മെ​ത്രാ​ൻ ഡോ. ​ഡെ​ന്നി​സ് കു​റു​പ്പാ​ശ്ശേ​രി, മ​ല​ബാ​ർ ഭ​ദ്രാ​സ​നം ബി​ഷ​പ് മാ​ർ ഗീ​ർ​വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ക്കേ​മി​യൂ​സ്, യാ​ക്കോ​ബാ​യ ബി​ഷ​പ് ഐ​റേ​നി​യൂ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ന്തി​​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    X