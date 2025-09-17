Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Sept 2025 3:58 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Sept 2025 10:28 PM IST

    ആർച്ച് ബിഷപ് മാർ ജേക്കബ് തൂങ്കുഴി അന്തരിച്ചു

    ക​ബ​റ​ട​ക്കം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്
    mar jacob thoomkuzhy
    മാർ ​ജേക്കബ്​ തൂങ്കുഴി

    തൃ​ശൂ​ർ: മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രൂ​പ​ത​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ മെ​ത്രാ​നും താ​മ​ര​ശേ​രി രൂ​പ​ത​യു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മെ​ത്രാ​നും തൃ​ശൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യി​രു​ന്ന മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തൂ​ങ്കു​ഴി അ​ന്ത​രി​ച്ചു. 94 വ​യ​സ്സാ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചി​രു​ന്ന തൃ​ശൂ​ർ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് മൈ​ന​ർ സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.50ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ന്ത്യം. 2007 ജ​നു​വ​രി 22ന്​ ​​മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷ​വും അ​ജ​പാ​ല​ന- സാ​മൂ​ഹി​ക- സാം​സ്​​കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ർ​ധ​ക്യ​സ​ഹ​ജ​മാ​യ അ​സു​ഖ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    1930 ഡി​സം​ബ​ർ 13ന്​ ​പാ​ലാ​യി​ലെ വി​ള​ക്കു​മാ​ട​ത്ത് തൂ​ങ്കു​ഴി കു​ര്യ​ൻ-​റോ​സ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​യാ​ണ്​ ജ​ന​നം. പ​ത്താം ക്ലാ​സ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വൈ​ദി​ക പ​ഠ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി സെ​മി​നാ​രി​യി​ൽ തി​യോ​ള​ജി പ​ഠ​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി രൂ​പ​ത രൂ​പം കൊ​ണ്ട​ത്. പു​തി​യ രൂ​പ​ത​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഫാ. ​സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ വ​ള്ളോ​പ്പി​ള്ളി​യു​ടെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ റോ​മി​ലേ​ക്ക് തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​യ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. റോ​മി​ൽ വെ​ച്ച്​ 1956 ഡി​സം​ബ​ർ 22നാ​ണ്​ പു​രോ​ഹി​ത​നാ​യി അ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​യ​ത്. പൗ​രോ​ഹി​ത്യ സ്വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട് നാ​ലു​വ​ർ​ഷം കൂ​ടി റോ​മി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​രു​ക​യും കാ​ന​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ള്ളോ​പ്പി​ള്ളി പി​താ​വി​ന്‍റെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ത​ല​ശ്ശേ​രി രൂ​പ​ത​യു​ടെ ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ത​ല​ശ്ശേ​രി രൂ​പ​ത​യി​ലെ കു​ണ്ടു​തോ​ട് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    1973 മേ​യ്​ ഒ​ന്നി​ന്​​ മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രൂ​പ​ത സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ഥ​മ മെ​ത്രാ​നാ​യി അ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​യ​ത് മാ​ർ ജേ​ക്ക​ബ്​ തൂ​ങ്കു​ഴി​യാ​യി​രു​ന്നു. 1977ൽ ​ക്രി​സ്തു​ദാ​സി സ​ന്യാ​സ സ​ഭ​ക്കും മാ​ർ തൂ​ങ്കു​ഴി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി രൂ​പ​ത​യി​ലെ സേ​വ​ന​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി രൂ​പ​താ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. അ​വി​ടെ നി​ന്നും പി​ന്നീ​ട് തൃ​ശൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത​യു​ടെ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പാ​യി അ​ഭി​ഷി​ക്ത​നാ​യി. 2007 ജ​നു​വ​രി 22നാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​ർ അ​തി​രൂ​പ​ത​യു​ടെ മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ​നി​ന്നും വി​ര​മി​ച്ച​ത്. 2023 മേ​യ് ഒ​ന്നി​ന്​ മെ​ത്രാ​ഭി​ഷേ​ക​ത്തി​ന്‍റെ സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ജൂ​ബി​ലി മി​ഷ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലു​ള്ള മൃ​ത​ദേ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.15ന് ​തൃ​ശൂ​ർ പു​ത്ത​ൻ​പ​ള്ളി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് 3.30ന് ​ലൂ​ർ​ദ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ച​ർ​ച്ചി​ലേ​ക്ക് വി​ലാ​പ​യാ​ത്ര ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി ഏ​ഴി​ന് ദി​വ്യ​ബ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.45ന് ​ലൂ​ർ​ദ് പ​ള്ളി​യി​ൽ ക​ബ​റ​ട​ക്ക ശു​ശ്രൂ​ഷ ആ​രം​ഭി​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന് മൃ​ത​ദേ​ഹം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് ​കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഹോം ​ഓ​ഫ് ലൗ ​ക​ല്ല​റ​യി​ൽ ക​ബ​റ​ട​ക്ക ശു​ശ്രൂ​ഷ ന​ട​ക്കും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലോ​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ബ​റ​ട​ക്കും.

    TAGS:thrissur archdioceseSiro Malabar SocietyObituaryMar Jacob Thoomkuzhy
