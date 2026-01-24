Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    24 Jan 2026 11:23 PM IST
    24 Jan 2026 11:23 PM IST

    ഒ.​ടി.​പി ചോ​ദി​ച്ചു, വി​ഡി​യോ ​കോ​ളി​ൽ വ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു; സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പിൽ പരാതി നൽകി മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്

    ഒ.​ടി.​പി ചോ​ദി​ച്ചു, വി​ഡി​യോ ​കോ​ളി​ൽ വ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു; സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പിൽ പരാതി നൽകി മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​ർ: സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പും ഫോ​ട്ടോ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗ​വും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തൃ​ശൂ​ർ ആ​ർ​ച്ച് ബി​ഷ​പ്പും ഇ​ന്ത്യ കാ​ത്ത​ലി​ക് ബി​ഷ​പ്സ് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് (സി.​ബി.​സി.​ഐ) പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​യ മാ​ർ ആ​ൻ​ഡ്രൂ​സ് താ​ഴ​ത്ത് തൃ​ശൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. അ​ജ്ഞാ​ത​രാ​യ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത പേ​രു​ക​ളി​ൽ ത​ന്റെ ഫോ​ട്ടോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും സി.​ബി.​സി.​ഐ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടും ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി. സി.​ബി.​സി.​ഐ ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട് ഒ.​ടി.​പി ന​മ്പ​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ക​യും വി​ഡി​യോ ​കോ​ളി​ൽ വ​രാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

