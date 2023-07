cancel camera_alt ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മൃതദേഹം ബംഗളുരുവിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചപ്പോൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, രാഹുൽ ഗാന്ധി, സോണിയ ഗാന്ധി, കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ തുടങ്ങിയവർ By കെ.​ടി. വി​ബീ​ഷ്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ങ്ങോ​ള​മി​ങ്ങോ​ള​മു​ള്ള ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ്ണീ​രൊ​പ്പി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്നു ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലെ കാ​രു​ണ്യ​ഹ​സ്ത​മാ​ണ് ഇ​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യം. ബ​ധി​ര​രും മൂ​ക​രു​മാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ സാ​ധാ​ര​ണ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക എ​ന്ന​ത് എ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ല വേ​ദി​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വു​വ​രു​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ള​ട​ക്കം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ക്കി. ഇ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ‘ശ്രു​തി​ത​രം​ഗം’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൗ​ജ​ന്യ കോ​ക്ലി​യാ​ർ ഇം​പ്ലാ​ന്റേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ കേ​ൾ​വി ശ​ക്തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ പ്ര​മേ​ഹ ബാ​ധ​യെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ ക​ണ്ട് അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്തു.

പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ലെ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ൽ, താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബോ​ർ​ഡ്, മാ​തൃ​ക അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ളി​ൽ തെ​റ​പ്പി യൂ​നി​റ്റ്, പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ​ക്ക് വേ​ത​ന വ​ർ​ധ​ന അ​ട​ക്കം പ​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ണ്ടാ​യി. 43 കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ കോ​ക്ലി​യാ​ര്‍ ഇം​പ്ലാ​ന്‍ന്റേ​ഷ​ന്‍ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ങ്കി​ലും 300 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​ഞ്ച് കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​ദ്യം​ത​ന്നെ നീ​ക്കി​വെ​ച്ച​ത്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ള്ള 4.57 ല​ക്ഷ​വും തു​ട​ര്‍ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ള്ള അ​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ന​ല്‍കി​യ​ത്. അ​ന്ന് ന​ൽ​കി​യ കോ​ക്ലി​യാ​ർ ഇം​പ്ലാ​ന്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണം മാ​റ്റി​​വെ​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​യി​ട്ട് നി​ല​വി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തി​രെ അ​ടു​ത്തി​ടെ ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ട്ട​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ക​രു​ത​ലാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ പ്ര​മേ​ഹ​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​രു ര​ക്ഷി​താ​വ് ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ പ​മ്പ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കൈ​ക്കൊ​ണ്ടു. പ​ദ്ധ​തി യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​റി. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ഇ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ളെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ‘മി​ഠാ​യി’ പ​ദ്ധ​തി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വു വ​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​ൻ​സു​ലി​ൻ പ​മ്പ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ്ര​മേ​ഹ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Many treatments costing lakhs of rupees of children have been made free Oommen Chandy in power