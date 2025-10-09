യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ‍ പലരും കാത്തുനിൽക്കുന്നു -അടൂർ പ്രകാശ്, തള്ളാതെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നണി പ്രവേശനം

യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ പലരും കാത്തുനിൽക്കുന്നു -അടൂർ പ്രകാശ്, തള്ളാതെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നണി പ്രവേശനംtext_fields
പത്തനംതിട്ട: യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ ഇനിയും ഒരുപാടാളുകൾ തയാറായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ പറഞ്ഞു.
വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നണി പ്രവേശനവും അദ്ദേഹം തള്ളിയില്ല. എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പം വെൽഫയർ പാർട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സി.പി.എം എം.എൽ.എമാരുടെ സംസ്കാരം എത്രമാത്രമാണെന്ന് അവരുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭയിൽ നടന്നത് സംസ്കാരശൂന്യ സംഭവങ്ങളാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പാതയാണ് ബാക്കി എം.എൽ.എമാരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരും. നാല് മേഖല ജാഥകൾ നടക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register