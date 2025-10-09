Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightയു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ‍...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:32 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:32 PM IST

    യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ‍ പലരും കാത്തുനിൽക്കുന്നു -അടൂർ പ്രകാശ്, തള്ളാതെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നണി പ്രവേശനം

    text_fields
    bookmark_border
    യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ‍ പലരും കാത്തുനിൽക്കുന്നു -അടൂർ പ്രകാശ്, തള്ളാതെ വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നണി പ്രവേശനം
    cancel
    camera_alt

    അടൂർ പ്രകാശ്

    Listen to this Article

    പത്തനംതിട്ട: യു.ഡി.എഫിലേക്ക് വരാൻ‍ ഇനിയും ഒരുപാടാളുകൾ തയാറായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന്​ കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്​. ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുവെന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ പറഞ്ഞു.

    വെൽഫെയർ പാർട്ടി മുന്നണി പ്രവേശനവും അദ്ദേഹം തള്ളിയില്ല. എൽ.ഡി.എഫിനൊപ്പം വെൽഫയർ പാർട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോയെന്നും അ​ദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സി.പി.എം എം.എൽ.എമാരുട‌െ സംസ്കാരം എത്രമാത്രമാണെന്ന് അവരുടെ വാക്കുകളിൽനിന്ന് മനസ്സിലാകുമെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

    വ്യാഴാഴ്ച നിയമസഭയിൽ നടന്നത് സംസ്കാരശൂന്യ സംഭവങ്ങളാണ്​. മുഖ്യമന്ത്രി കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പാതയാണ് ബാക്കി എം.എൽ.എമാരും സ്വീകരിക്കുന്നത്. അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാകണം. ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം തുടരും. നാല്​ മേഖല ജാഥകൾ നടക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:welfare partyadoor prakashUDFCongress
    News Summary - Many people are waiting to join the UDF - Adoor Prakash
    Similar News
    Next Story
    X