മാനന്തവാടി ഗ്ലൻ ലെവൻ എസ്റ്റേറ്റ് : കേസ് സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലെന്ന് കെ. രാജൻ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: മാനന്തവാടിയിൽ മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദേശിക്കുന്ന പെരിയ വില്ലേജിലെ തോട്ടം ഭൂമി കേസ് സുപ്രീംകോടതിയിലാണെന്ന് മന്ത്രി കെ. രാജൻ. ശ്രീചിത്തിര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കുഴിക്കൂറുകളുടെ വില മാത്രം നൽകി ഗ്ലൻ ലെവൻ എസ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റെടുത്തതിനെതിരെ എസ്റ്റേറ്റ് അധികൃതർ ഹൈകോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുണ്ടായിരുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. 2013-ലെ എൽ.എ.ആർ.ആർ നിയമപ്രകാരമുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ തുടങ്ങേണ്ടതാണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവായി. ഈ വിധിന്യായത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സർക്കാർ എൽ.എൽ.പി ഫയൽ ചെയ്തു. കേസ് ഇപ്പോഴും സുപ്രിംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് മന്ത്രി കെ.രാജൻ നിയസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. Show Full Article

Mantavadi Glen Levan Estate: K. Rajan said that the case is under consideration of the Supreme Court