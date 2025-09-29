Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 5:57 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 7:16 PM IST

    മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം പമ്പ നദിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം പമ്പ നദിയിൽ
    cancel

    ചെങ്ങന്നൂർ :മധ്യവയസ്കൻ്റെ മൃതദേഹം പമ്പ നദിയിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തി. ചെങ്ങന്നൂർ കീഴ്ച്ചേരിമേൽ ചരിവുപുരയിടത്തിൽ സി.എസ്. രാജേഷി (52)ൻ്റെ മൃതദേഹമാണ് പമ്പ നദിയിൽ വീയപുരത്തുനിന്നും കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാൾ ഇടനാട്ടിൽ വാടകക്കു താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

    കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ ചെങ്ങന്നൂർ ഇടനാട് പാലത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ പമ്പ നദിയിലേക്ക് ചാടുന്നത് സമീപവാസികൾ കണ്ടിരുന്നു. പാലത്തിൽ നിന്നു പുരുഷൻ്റേതെന്നു കരുതുന്ന ചെരുപ്പുകളും കണ്ടെത്തി. ചെങ്ങന്നൂർ അഗ്നിശമന രക്ഷാസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. മക്കൾ: ശിവറാം,ശിവാനി

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Chengannurchengannur death
    News Summary - man's body found at pamba river
    Similar News
    Next Story
    X