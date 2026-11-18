അറിവിന്റെയും ആവിഷ്കാരത്തിന്റെയും മഹോത്സവത്തിന് വർണാഭ തുടക്കംtext_fields
മണ്ണാർക്കാട്: അറിവിന്റെ ആകാശത്തേക്ക് സർഗാത്മകതയുടെ വർണച്ചിറകുകൾ വിടർത്തി, സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന്റെ മഹാവിരുന്നിന് മണ്ണാർക്കാട്ട് തുടക്കം. ബുധനാഴ്ച മുതൽ നാലുദിനം ഇവിടെ കുരുന്നുപ്രതിഭകൾ അറിവുകളുടെ പുതു വിസ്മയങ്ങൾ തീർക്കും. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളും ഗണിതത്തിന്റെ യുക്തിഭംഗിയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിസ്മയങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന മഹാമേളയുടെ വരവറിയിച്ച് നഗരവീഥികളിൽ ആവേശത്തിന്റെ അലകളുയർത്തി വർണാഭമായ വിളംബര ജാഥ അരങ്ങേറി. 1500ഓളം വിദ്യാർഥികളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും അണിനിരന്ന ജാഥ മേളയുടെ ആവേശവും പ്രതീക്ഷയും വിളിച്ചോതുന്ന ജനകീയ ആഘോഷമായി മാറി.
വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീന്റെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മേളക്ക് വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മേളയുടെ ഓരോ തുടിപ്പും വിശേഷങ്ങളും ലോകത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തിക്കാനുള്ള മീഡിയ പവലിയനും പ്രവർത്തനസജ്ജമായി. പവലിയന്റെ ഉദ്ഘാടനം സുമേഷ് അച്യുതൻ എം.എൽ.എ നിർവഹിച്ചു.
മത്സരത്തിനെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമായി തെങ്കര അരയങ്കോട് യൂനിറ്റി എ.യു.പി സ്കൂളിൽ സജ്ജീകരിച്ച ഊട്ടുപുരയുടെ പാലുകാച്ചൽ മന്ത്രി എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു. പ്രശസ്ത പാചക വിദഗ്ധൻ പഴയിടം മോഹനൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ 22,000ത്തിലധികം പേർക്കുള്ള വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. രുചിയുടെ വൈവിധ്യത്തിനൊപ്പം പ്രകൃതിയോടുള്ള കരുതലും വിളമ്പുന്ന ഊട്ടുപുരയിൽ ഹരിതചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കും.
വിവിധ വേദികളിലായി അറിവിന്റെയും ആശയങ്ങളുടെയും സർഗാത്മകതയുടെയും വിസ്മയലോകമാണ് തുറക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രം, ഗണിതം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾക്കൊപ്പം ഐ.ടി മേളയും സെമിനാറുകളും ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് വൈവിധ്യത്തിന്റെ പകിട്ടേകും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികൾ മാറ്റുരയ്ക്കാനെത്തുന്നതോടെ മണ്ണാർക്കാട് കേരളത്തിന്റെ വൈജ്ഞാനിക ഭൂപടത്തിലെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി മാറും.
പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കപ്പുറം ചിന്തിക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തലുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനും പുതിയ ആശയങ്ങൾക്ക് ചിറകുനൽകാനും വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്ന ശാസ്ത്രോത്സവം കേവലമൊരു മത്സരവേദിയല്ല; പുതുതലമുറയുടെ സർഗശേഷിയും ശാസ്ത്രബോധവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന മഹാസംഗമമാണ്. അറിവിന്റെ വിത്തുകൾ നാളെയുടെ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങളായി പൂവിടുന്ന ആ മഹോത്സവത്തെ മണ്ണാർക്കാട് നഗരം വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത്.