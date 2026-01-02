Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Jan 2026 10:59 PM IST
    date_range 2 Jan 2026 10:59 PM IST

    മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചങ്കിടിപ്പ്​ കൂട്ടുന്ന പെരുമ്പറ -ഡോ. സിറിയക് തോമസ്

    സം​ഘ​ടി​ത ഗാ​ന്ധി​നി​ന്ദ​യെ ചെ​റു​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് രം​ഗ​ത്തു​വ​ര​ണം
    മന്നം ജയന്തി സമ്മേളനം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ചങ്കിടിപ്പ്​ കൂട്ടുന്ന പെരുമ്പറ -ഡോ. സിറിയക് തോമസ്
    149ാമ​ത് മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി സ​മ്മേ​ള​നം ദേ​ശീ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗ​വും എം. ​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റു​മാ​യ ഡോ. ​സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി: അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും ച​ങ്കി​ടി​പ്പ് കൂ​ട്ടു​ന്ന പെ​രു​മ്പ​റ​യാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ഷ​വും ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​രു​ന്ന​യി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ദേ​ശീ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം ഡോ. ​സി​റി​യ​ക് തോ​മ​സ്. 149ാമ​ത് മ​ന്നം ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷം പെ​രു​ന്ന​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സി​നെ പോ​ലെ കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന്‍റെ സോ​ഷ്യ​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​നെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​റ്റ് സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളെ ക്ഷ​തം ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കാ​തെ വേ​ണം നാ​യ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ന്ന​തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ വാ​ച​ക​ത്തി​ൽ എ​ഴു​തി ചേ​ർ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ ആ​ചാ​ര ലം​ഘ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. അ​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യ മു​റി​വി​നോ​ടു​ള്ള പോ​സി​റ്റീ​വാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഒ​രു ആ​ലോ​ച​ന​യോ​ഗം പോ​ലും വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​തെ ന​ട​ത്തി​യ നാ​മ​ജ​പ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ച​രി​ത്ര സം​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി. എ​ൻ .എ​സ്.​എ​സ് ശ​ക്തി സ്രോ​ത​സ്സാ​യി മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യാ​ണ്​ പ​ല​രും ഇ​തി​നെ ക​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    രാ​ജ്യ​​ത്തു​ട​നീ​ളം ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഘ​ടി​ത ഗാ​ന്ധി നി​ന്ദ​ക്കെ​തി​രെ ധ​ർ​മ്മ സ​മ​ര​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കാ​ൻ എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് മു​ന്നോ​ട്ടു വ​ര​ണം. ഗാ​ന്ധി​നി​ന്ദ അ​ക്ഷ​ന്ത​വ്യ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ഹാ​പാ​പ​മാ​ണ്. ഗാ​ന്ധി​ഭ​ക്ത​നാ​യ മ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ മ​ഹാ​സ​മാ​ധി സ്ഥ​ല​ത്തു ന​ട​ക്കു​ന്ന 149ാമ​ത് ജ​യ​ന്തി സ​മ്മേ​ള​നം ഗാ​ന്ധി നി​ന്ദ​യെ ചെ​റു​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം വി​മോ​ച​ന സ​മ​ര​ത്തി​ന്‍റെ കേ​ളി​കൊ​ട്ട് ആ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഡോ. ​എം. ശ​ശി​കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി. ​സു​കു​മാ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ രാ​ജീ​വ് ആ​ലു​ങ്ക​ൽ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​വി അ​യ്യ​പ്പ​ൻ പി​ള്ള ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

