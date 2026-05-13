    Kerala
    date_range 13 May 2026 10:57 PM IST
    date_range 13 May 2026 10:57 PM IST

    മങ്കട-പൂക്കോട്ടൂർ അപകട മരണം: നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു

    മങ്കട-പൂക്കോട്ടൂർ അപകട മരണം: നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
    മ​ഞ്ചേ​രി: മ​ങ്ക​ട​യി​ൽ ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലേ​റ്റ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ നാ​ലു​പേ​രും പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ൽ തോ​ട്ടി​ൽ വീ​ണ് ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളും മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ ജ​യ​ശ്രീ വാ​ര്യ​ർ ലാ​ൻ​ഡ് റ​വ​ന്യൂ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് നാ​ല് ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ​വും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക് കൈ​മാ​റും. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് സ്വ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടെ​തെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ങ്ക​ട കു​ര​ങ്ങ​ൻ​ചോ​ല​യി​ൽ വ്യൂ ​പോ​യി​ന്‍റി​ലാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലേ​റ്റ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ റ​ഹീ​സ് (18), ബ​ഹാ​സ് (18), സി​യാ​ദ് (16), ഫ​ഹ​ദ് (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റു. പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​രി​ൽ തോ​ട്ടി​ൽ മു​ങ്ങി മേ​ൽ​മു​റി ചേ​ർ​തൊ​ടി അ​ഫ്സ​ലി​ന്റെ മ​ക​ൻ ആ​ദി​ൽ ഹി​റാ​ഷ് (ആ​റ്), കി​ഴി​ശ്ശേ​രി ആ​ലി​ൻ​ചു​വ​ട് അ​ത്തി​ക്കോ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ലി​ന്റെ മ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൗ​സാ​ൻ (നാ​ല്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. വി​ശ​ദ​മാ​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് ത​യാ​റാ​ക്കി അ​യ​ച്ച​തെ​ന്ന് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ല​ക്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​റു​പേ​രു​ടെ​യും മൃ​ത​ദേ​ഹം പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം ന​ട​ത്തി​യ മ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ റ​വ​ന്യൂ-​പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മെ​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഏ​റ​നാ​ട് ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ ആ​ർ.​എ​സ്. ഫൈ​സ​ൽ, പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ എം.​കെ. കി​ഷോ​ർ, ഏ​റ​നാ​ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ എം. ​അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ റ​ഫീ​ഖ്, മ​ങ്ക​ട വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ രാ​ജീ​വ്, മ​ഞ്ചേ​രി പൊ​ലീ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ്, എ​സ്.​ഐ അ​ഖി​ൽ​രാ​ജ്, മ​റ്റു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി.

    TAGS:MankadaPookkottur AccidentMalppuram news
    News Summary - Mankada-Pookkottur Road Accident: Compensation report submitted for victims
