Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്’:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 March 2026 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 23 March 2026 11:17 PM IST

    ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്’: തട്ടിപ്പ് കേസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള ഹരജി തള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    crime
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: ‘മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ്’ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഹനിർമാതാക്കളായ ബാബു ഷാഹിർ സമർപ്പിച്ച ഹരജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ തട്ടിപ്പ് നടന്നോയെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ കെ.വി. വിശ്വനാഥൻ, എസ്.വി. ഭട്ടി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഹരജി തള്ളിയത്. സിനിമയുടെ ലാഭവിഹിതത്തിൽ 40 ശതമാനം നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനംചെയ്ത് തന്റെ പക്കൽനിന്ന് ഏഴു കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നാരോപിച്ച് സൗബിൻ ഷാഹിർ, സഹനിർമാതാക്കളായ ബാബു ഷാഹിർ, ഷോൺ ആന്റണി എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി സിറാജ് ഹമീദ് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Movie NewsKerala NewsCrime
    News Summary - ‘Manjummal Boys’: Petition to quash fraud case dismissed
    X