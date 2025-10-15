Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമഞ്ചേശ്വരം കോഴക്കേസ്​:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:45 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:45 PM IST

    മഞ്ചേശ്വരം കോഴക്കേസ്​: കെ. സുരേന്ദ്രന്​ ഹൈകോടതി നോട്ടീസ്

    text_fields
    bookmark_border
    K Surendran
    cancel
    camera_alt

    കെ. സുരേന്ദ്രൻ

    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കോ​ഴ​ക്കേ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ന​ട​ക്കം ആ​റു​പേ​ർ​ക്ക്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ നോ​ട്ടീ​സ്. കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട സു​രേ​ന്ദ്ര​ന​ട​ക്കം പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട കാ​സ​ർ​കോ​ട് സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ വി.​ജി. അ​രു​ണി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്ത് സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് അ​പ​ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​എ​സ്.​പി​യി​ലെ കെ. ​സു​ന്ദ​ര​യു​ടെ പ​ത്രി​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും പി​ന്നീ​ട് ര​ണ്ട​ര​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും 8,300 രൂ​പ​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും കോ​ഴ ന​ൽ​കി അ​നു​ന​യി​പ്പി​ച്ച് പി​ൻ​വ​ലി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നു​മാ​ണ്​ കേ​സ്. 2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​നാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട്​ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. നേ​ര​ത്തേ ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ഹ​ര​ജി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ചാ​ണ് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഹ​ര​ജി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന്​ ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala High CourtNew KeralaK Surendranmanjeswaram briberyBJP
    News Summary - Manjeswaram bribery case: High Court sent notice to K Surendran
    Similar News
    Next Story
    X