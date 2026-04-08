    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 7:25 AM IST

    മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം: ബി.ജെ.പി കാമ്പുകളിൽ നിരാശ, കാ​സ​ർ​കോ​ട് പ​തി​വു​നി​ല തു​ട​രാൻ സാധ്യത

    കാസർകോട്: മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം ബി.​ജെ.​പി പി​ടി​ക്കു​മോ, തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​ൽ സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​ർ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​മോ, ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി​യ ഉ​ദു​മ അ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മോ എ​ന്ന​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് കേരളം ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്ത് ഇ​ക്കു​റി​യും ബി.​ജെ.​പി- യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട് ത​ള്ളി​യ​ത് ബി.​ജെ.​പി പോ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​തി​ന്റെ പ​കു​തി​യേ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​ന്നെ മു​ന്നി​ൽ. മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ക്കു​റ​വ് ഫ​ലം ഇ​പ്പോ​ഴേ വി​ളി​ച്ചു​പ​റ​യു​ന്നു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്റ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​നും ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. നിരാശയിലാണ് ​ബി.ജെ.പി ക്യാമ്പുകൾ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ അ​ഞ്ചു മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് (മൂ​ന്ന്)-​യു.​ഡി.​എ​ഫ് (ര​ണ്ട്) എ​ന്ന പ​തി​വു​നി​ല തു​ട​രാൻ സാധ്യത.

    കാ​സ​ർ​കോ​ട് ബി.​ജെ.​പി ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് എം.​എ​ൽ. അ​ശ്വി​നി​യും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ക​ല്ല​ട മാ​ഹി​ൻ ഹാ​ജി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന മ​ത്സ​രം. പ​ഴ​യ കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ര​നാ​യ പാ​ദൂ​ർ കു​ഞ്ഞാ​മു​ഹാ​ജി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഷാ​ന​വാ​സ് പാ​ദൂ​ർ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ ചോ​ർ​ത്തി​യേ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ജ​യം മാ​റി​മ​റി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത കു​റ​വാ​ണ്.

    അ​ട്ടി​മ​റി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ലം ഉ​ദു​മ​യാ​ണ്. സി.​പി.​എം-​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​നി​ര​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ സി.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞ​മ്പു​വും കെ. ​നീ​ല​ക​ണ്ഠ​നു​മാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന​ത്. ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ​ത്തി​നും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ല​ഭി​ച്ച മേ​ൽ​ക്കൈ​ക്ക് നി​യ​മ​സ​ഭ വ​ഴി രാ​ഷ്ട്രീ​യ സ്ഥി​ര​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ചാ​ര​ണ​രം​ഗ​ത്ത് അ​ത് പ്ര​ക​ട​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. വോ​ട്ടി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഏ​കീ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ദു​മ ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പം തു​ട​ർ​ന്നേ​ക്കും.

    കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ അ​ഡ്വ​ക്ക​റ്റ് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​ള്ളി​ക്കാ​പ്പി​ലും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷൈ​ജി ഓ​ട്ട​പ്പ​ള്ളി​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നി​ലാ​ണ്. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​രി​നെ ഇ​ള​ക്കി​മ​റി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സ​ന്ദീ​പ് വാ​ര്യ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്റെ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ച്ചു​ല​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് എ​തി​രാ​യ അ​ന്ത​ർ​ധാ​ര​യാ​യാ​ൽ ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പ്.

    News Summary - Manjeshwaram: Disappointment in BJP camps
