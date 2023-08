ഭാര്യയെ കൊന്ന കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയയാൾ 11 വർഷത്തിനു ശേഷം പിടിയിൽ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പോ​ർ​ട്ട്ബ്ല​യ​ർ: ഭാ​ര്യ​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി ഒ​ളി​വി​ൽ പോ​യ ഹ​രി​യാ​ന സ്വ​ദേ​ശി​യെ 11 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം അ​ന്ത​മാ​നി​ലെ ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. അ​ന്ത​മാ​ൻ നി​കോ​ബാ​ർ ദ്വീ​പ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ വി​ദൂ​ര ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ പാ​ച​ക​ക്കാ​ര​നാ​യി ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന എ.​പി. ​ശെ​ൽ​വ​നാ​ണ് (54) ഹ​രി​യാ​ന പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 2007ൽ ​ഇ​യാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ അം​ബാ​ല​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ​കൊ​ല​പാ​ത​ക കേ​സി​ൽ ശെ​ൽ​വ​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. മ​തി​യാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ല എ​ന്ന നി​ഗ​മ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​യാ​തെ ഇ​യാ​​ൾ​ക്ക് ജാ​മ്യം ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. എ​ന്നാ​ൽ, പി​ന്നീ​ടു​ണ്ടാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ​ശെ​ൽ​വ​ന്റെ പ​ങ്ക് വെ​ളി​പ്പെ​ട്ടു​വ​​​ത്രേ. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ വീ​ണ്ടും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ 2012ൽ ​അം​ബാ​ല കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ശെ​ൽ​വ​ൻ ഒ​ളി​വി​ൽ​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ത​മാ​നി​ലെ കാം​പ​ൽ ബേ​യി​ൽ വി​ജ​യ​ന​ഗ​റി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. Show Full Article

Man who went on the run in the case of killing his wife arrested after 11 years