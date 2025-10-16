Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    16 Oct 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    16 Oct 2025 7:55 AM IST

    മകളുടെ വിവാഹത്തിന് സ്വരൂപിച്ച ആഭരണവുമായി മുങ്ങിയയാൾ കാമുകിയെ വധുവാക്കി

    marries girlfriend
    Listen to this Article

    പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍: മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വ​രൂ​പി​ച്ച സ്വ​ര്‍ണ​വും പ​ണ​വു​മാ​യി ര​ണ്ട്​ മാ​സം മു​മ്പ്​ മു​ങ്ങി​യ​യാ​ൾ കാ​മു​കി​യെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്തു. വെ​ങ്ങോ​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ത​ണ്ടേ​ക്കാ​ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്, കാ​ന​ഡ​യി​ൽ ജോ​ലി​യു​ള്ള തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യോ​ടൊ​പ്പം ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പൊ​ലീ​സ് ഉ​പ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടും സ്ത്രീ​യെ പി​രി​യാ​ന്‍ ഇ​യാ​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. പ​ണ​വും സ്വ​ര്‍ണ​വും ചേ​ർ​ത്ത്​ അ​ഞ്ചു ​ല​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ത​ലു​മാ​യി വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് ഒ​രു​ മാ​സം മാ​ത്ര​മു​ള്ള​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍ നാ​ടു​വി​ട്ട​ത്. നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്ന പ്ര​കാ​രം വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്താ​ന്‍ വ​ര​ന്‍ ത​യാ​റാ​യി.

    വി​വാ​ഹ​ക​ര്‍മം ന​ട​ത്താ​നെ​ങ്കി​ലും എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന മ​ക​ളു​ടെ അ​ഭ്യ​ര്‍ഥ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഇ​യാ​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. ഇ​യാ​ള്‍ക്കൊ​പ്പം കൂ​ടി​യ സ്ത്രീ​ക്ക് കാ​ന​ഡ​യി​ല്‍ ഭ​ര്‍ത്താ​വു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ക​മി​താ​ക്ക​ള്‍ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ല്‍വെ​ച്ച് വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യെ​ന്ന സൂ​ച​ന​യും പൊ​ലീ​സി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

