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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 July 2026 3:23 PM IST
    Updated On
    date_range 12 July 2026 3:30 PM IST

    അർജന്‍റീനയുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടി യുവാവിന്‍റെ കൈവിരലുകൾ അറ്റു

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    അർജന്‍റീനയുടെ വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പടക്കം പൊട്ടി യുവാവിന്‍റെ കൈവിരലുകൾ അറ്റു
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    കോഴിക്കോട്: രാവിലെ നടന്ന ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പിൽ സ്വിറ്റ്സർലന്‍റിനെതിരെയുള്ള അർജന്‍റീനയുടെ വിജയം പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവിന്‍റെ വിരലുകൾ അറ്റു. ഷഹദിനാണ്(22) പരിക്കേറ്റത്. കോഴിക്കോട് ചക്കുംകടവിലാണ് അപകടം.

    ഷഹദിന്‍റെ രണ്ടു കൈകളിലും പടക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതുകൈയിലെ പടക്കത്തിന് തീ കൊടുത്തപ്പോൾ വലതു കൈയിലേക്ക് പടരുകയായിരുന്നു. വലതു കൈയിലെ രണ്ടുവിരലുകളാണ് അറ്റുപോയത്. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഷഹദിനെ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാക്കി.

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    News Summary - man lost his fingers after a firecracker exploded during Argentina's victory celebrations.
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