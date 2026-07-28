സുഹൃത്തുക്കളുമായി പന്തയം വെച്ച് ചിറയിൽ നീന്താനിറങ്ങിയയാൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

സുഹൃത്തുക്കളുമായി പന്തയം വെച്ച് ചിറയിൽ നീന്താനിറങ്ങിയയാൾ മുങ്ങിമരിച്ചുtext_fields
കൊല്ലം: സുഹൃത്തുക്കളുമായി പന്തയം വെച്ച് കുളത്തിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് യുവാവ് ദാരുണമായി മരിച്ചു. ചക്കുവള്ളി പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ ചിറയുടെ തെക്കതിൽ ബാബുവാണ് ചക്കുവള്ളി ചിറയിൽ മുങ്ങിമരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ഈ സംഭവം.
ചിറ പൂർണ്ണമായി നീന്തിക്കടന്ന് അക്കരെ എത്തിയ ശേഷം തിരികെ വരാമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് ബാബു പന്തയം വെച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നീന്താൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും, അധിക സമയം കഴിയും മുൻപ് തന്നെ താരം വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നുപോവുകയായിരുന്നു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരും നാട്ടുകാരും ഉടൻതന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബാബുവിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല.
തുടർന്ന് ഫയർഫോഴ്സിൽ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊല്ലത്തുനിന്നും ഫയർഫോഴ്സും സ്കൂബാ ടീമും സ്ഥലത്തെത്തി ഊർജ്ജിതമായ തിരച്ചിൽ നടത്തി. ഈ തിരച്ചിലിനൊടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹം ശാസ്താംകോട്ട താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് കൈമാറും.
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