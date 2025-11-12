Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകടന്നൽ കൂട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 8:04 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 8:04 PM IST

    കടന്നൽ കൂട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    കടന്നൽ കൂട് നശിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മുട്ടം (ഇടുക്കി): കടന്നൽ കൂട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു. മുട്ടം ഇല്ലിചാരി വെട്ടിക്കൽ വീട്ടിൽ സുരേഷ് (46) ആണ് മരിച്ചത്.

    ചൊവ്വാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്ന് മണിയോട് മുട്ടം പുറവിളയിലാണ് സംഭവം. മരത്തിൽ കയറി കൂട് തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കടന്നൽ കുത്തേൽക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബോധരഹിതനായി മരത്തിൽ നിന്ന് താഴെ വീണു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ചികിത്സ നൽകിയെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിനായില്ല.

    ഭാര്യ പരേതയായ സനിത. മക്കൾ അശ്വിൻ, അർജുൻ, ആദിത്യൻ. സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തൊടുപുഴ ശാന്തിതീരം പൊതുശ്മശാനത്തിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:waspwasp attackKerala NewsObituary
    News Summary - man dies of wasp attack in idukki
    Similar News
    Next Story
    X