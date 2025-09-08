Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    യുവാവ് ബൈക്കപകടത്തിൽ മരിച്ചു; ഇടിച്ച ബസിനെ ഓടാൻ അനുവദിച്ച് പൊലീസ്

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​ർ
    യുവാവ് ബൈക്കപകടത്തിൽ മരിച്ചു; ഇടിച്ച ബസിനെ ഓടാൻ അനുവദിച്ച് പൊലീസ്
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം ഇ​സ്മാ​യി​ൽ

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ഊ​ട്ടി-​സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി അ​ന്ത​ർ​സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ പ​ഴൂ​രി​ന​ടു​ത്ത് മു​ണ്ട​ക്കൊ​ല്ലി​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സും ബൈ​ക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. യു​വാ​വി​ന്റെ ബൈ​ക്കി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​നെ അ​പ്പോ​ൾ ത​ന്നെ ഓ​ടാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ രോ​ഷം പൂ​ണ്ട നാ​ട്ടു​കാ​ർ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ചു. പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ നെ​ല്ലാ​ക്കോ​ട്ട പാ​ക്ക​ണ മ​ട​ക്ക​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം ഇ​സ്മാ​യി​ലാ​ണ് (32) മ​രി​ച്ച​ത്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 8.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​രി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബ​സും ബ​ത്തേ​രി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ബൈ​ക്കു​മാ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട​ത്. യു​വാ​വ് ത​ൽ​ക്ഷ​ണം മ​രി​ച്ചി​ട്ടും സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ നൂ​ൽ​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ് ബ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ത്തി​ല്ല. ബ​സി​നെ ഓ​ട്ടം തു​ട​രാ​ൻ സി.​ഐ ശ​ശി​ധ​ര​ൻ പി​ള്ള അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ല​യി​ലൂ​ടെ ട​യ​റു​ക​ൾ ക​യ​റി യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു​വെ​ന്ന​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ നി​റ​യെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി ഡ്രൈ​വ​ർ ബ​സ് ഓ​ടി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ നൂ​ൽ​പു​ഴ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ന​ത്ത​തോ​ടെ ബ​ത്തേ​രി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി കെ.​കെ. അ​ബ്ദു​ൽ ഷെ​രീ​ഫ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​രു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. സി.​ഐ​ക്ക് വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    പി​ന്നീ​ട് ഗൂ​ഡ​ല്ലൂ​രി​ൽ​വെ​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​നെ ത​മി​ഴ്നാ​ട് പൊ​ലീ​സി​നെ കൊ​ണ്ട് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധം ത​ണു​ത്ത​ത്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഡി​പ്പോ​യി​ലെ ബ​സാ​ണ് ബൈ​ക്കി​ൽ ഇ​ടി​ച്ച​ത്. ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥ‌ാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ഷിം. ഇ​സ്മാ​യി​ലാ​ണ് പി​താ​വ്. മാ​താ​വ്: ഹ​ബീ​ബ. ഭാ​ര്യ: വാ​ഹി​ദ. മ​ക്ക​ൾ: സെ​യി​ൻ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (മൂ​ന്ന്), സി​ദി​യാ​ൻ (ഒ​മ്പ​തു​മാ​സം).

