ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊള്ളലേറ്റയാൾ മരിച്ചു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി: മ​ഞ്ഞ​പ്ര നാ​ട്ടു​ക​ല്ലി​ൽ ഭാ​ര്യ​യെ പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് തീ ​കൊ​ളു​ത്തി കൊ​ല്ലാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ യു​വാ​വ് മ​രി​ച്ചു. പ​ല്ല​ശ്ശ​ന അ​യ്യ​ൻ​കു​ളം പ്ര​മോ​ദ് (36) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്.

ക​ഴി​ഞ്ഞ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. തൃ​ശൂ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ മൂ​ന്നി​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​മോ​ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ കാ​ർ​ത്തി​ക​ക്കും (30) പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഭാ​ര്യ​യു​മാ​യി അ​ക​ന്ന് ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​മോ​ദ്. കാ​ർ​ത്തി​ക ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ബ​സ് കാ​ത്ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ദേ​ഹ​ത്ത് പെ​ട്രോ​ൾ ഒ​ഴി​ച്ച് തീ ​കൊ​ളു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പെ​ട്ടെ​ന്ന് ഒ​ഴി​ഞ്ഞ് മാ​റി​യ​തി​നാ​ൽ കാ​ർ​ത്തി​ക​യ്ക്ക് കാ​ര്യ​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ല്ല. സം​ഭ​വ സ​മ​യ​ത്ത് ഇ​വ​രു​ടെ ര​ണ്ട് മ​ക്ക​ളും സ​മീ​പ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഓ​ടി​യ​തി​നാ​ൽ പൊ​ള്ള​ലേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​മോ​ദി​ന് അ​റു​പ​ത് ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റി​രു​ന്നു. പി​താ​വ്: രാ​മ​ൻ. മാ​താ​വ്: ശാ​ര​ദ. മ​ക്ക​ൾ: ശി​വാ​നി, ആ​ദി​ദേ​വ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: പ്ര​കാ​ശ​ൻ, പ്ര​തീ​ഷ്, പ്ര​സ​ന്ന. Show Full Article

man died of burns while trying to set his wife on fire