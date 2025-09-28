Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമകളുടെ ആണ്‍സുഹൃത്തിനെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 5:08 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 5:08 PM IST

    മകളുടെ ആണ്‍സുഹൃത്തിനെ ലോറി ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച ഗൃഹനാഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    John- Venjaranmoodu
    cancel
    camera_alt

    അറസ്റ്റിലായ ജോണ്‍

    Listen to this Article

    വെഞ്ഞാറമൂട്: മകളുടെ ആണ്‍സുഹൃത്തിനെ ലോറി ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ ഗൃഹനാഥന്‍ അറസ്റ്റില്‍. വെമ്പായം സിയോണ്‍കുന്ന് പനച്ചവിള വീട്ടില്‍ ജോണാണ് (48) അറസ്റ്റിലായത്. വേറ്റിനാട് സ്വദേശി അഖിൽ ജിത്തിനെ (30) ആണ് കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമമുണ്ടായത്.

    ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് വെമ്പായത്തിന് സമീപം കൊപ്പത്ത് വച്ചായിരുന്നു സംഭവമുണ്ടായത്. അഖില്‍ ജിത്ത് കടയില്‍ നിന്നും സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയ ശേഷം തിരികെയെത്തി കാറിയില്‍ കയറുന്നതിനിടെ ലോറി കൊണ്ടിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ അഖില്‍ ജിത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു.

    അപകടം നടന്ന ഉടനെ സഥലത്തെത്തിയ നാട്ടുകാര്‍ അഖില്‍ജിത്തിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസ് ജോണിനെ ഞായറാഴ്ച സിയോണ്‍കുന്നില്‍ കസ്റ്റഡിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.

    അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹജാരാക്കി. ലോറിയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോറസിക് വിഭാഗവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:boyfriendArrestMurder CaseLatest News
    News Summary - Man arrested for trying to kill daughter's boyfriend by hitting him with a lorry
    Similar News
    Next Story
    X