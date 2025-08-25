Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:30 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:30 PM IST

    ജയിലിലേക്ക് ഫോണും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത യുവാവ് പിടിയിൽ

    ജയിലിലേക്ക് ഫോണും പുകയില ഉൽപന്നങ്ങളും എറിഞ്ഞുകൊടുത്ത യുവാവ് പിടിയിൽ
    അ​ക്ഷ​യ്

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി ഫോ​ണും പു​ക​യി​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും മ​തി​ൽ വ​ഴി എ​റി​ഞ്ഞു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. സം​ഘ​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടു​പേ​ർ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    ക​ണ്ണൂ​ർ പ​ന​ങ്കാ​വ് ശ​ങ്ക​ര​ൻ ക​ട​ക്ക് സ​മീ​പ​ത്തെ കെ. ​അ​ക്ഷ​യ് (27) നെ​യാ​ണ് ജ​യി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞു​വെ​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. ടൗ​ണ്‍ ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ ശ്രീ​ജി​ത്ത് കൊ​ടേ​രി അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ജ​യി​ല്‍ ജോ​യ​ന്റ് സൂ​പ്ര​ണ്ട് റി​നി​ലി​ന്റെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഫോ​ണു​ക​ളും ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളും ജ​യി​ലി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​യി​ൽ വ​കു​പ്പ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

