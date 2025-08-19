Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 4:01 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 4:01 PM IST

    പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ

    അക്രമം പുറത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ​ പണം നൽകിയതായും പൊലീസ്​
    പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയയാൾ അറസ്റ്റിൽ
    കോഴിക്കോട്: വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയയാൾ അറസ്റ്റിലായി. നല്ലളം സ്വദേശി ഹനീഫ (48) ആണ് പിടിയിലായത്. ഫറോക്ക് പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

    വിദ്യാർഥിയുടെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്​ അന്വേഷിച്ചുവരികയായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത വിദ്യാർഥിയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ഫറോക്കിലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ പ്രതി ലൈംഗികാത്രിക്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതിന്​ പണം നൽകിയതായും പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു.

    ഫറോക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീജിത്തിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അനൂപും സംഘവും ചേർന്ന് പ്രതിയെ അരീക്കാട് വെച്ചാണ്​ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്​. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി.

    TAGS:Sexual AssaultArrestPOCSO Case
    News Summary - Man arrested for sexually assaulting student
