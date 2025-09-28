Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 11:55 PM IST

    ബസില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം​; പ്രതി പിടിയില്‍

    Man arrested for sexually abusing student in bus
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി: ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ 13കാ​ര​ന് നേ​രെ ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ മ​ദ്റ​സ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ പി​ടി​യി​ല്‍. കി​ഴി​ശ്ശേ​രി ചെ​ങ്ങി​ണീ​രി ക​ള​ത്തി​ങ്ക​ല്‍ പു​ത്ത​ല​ന്‍ അ​ലി അ​സ്‌​ക​റി​നെ​യാ​ണ് (49) കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ഏ​റെ ശ്ര​മ​ക​ര​മാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​യാ​ളെ മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട​തി റി​മാ​ന്‍ഡ് ചെ​യ്തു. നേ​ര​ത്തെ കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത പോ​ക്‌​സോ കേ​സി​ല്‍ വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് അ​ലി അ​സ്‌​ക​ർ. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ 20ന് ​വൈ​കു​ന്നേ​രം കി​ഴി​ശ്ശേ​രി​യി​ല്‍ നി​ന്ന് ബ​സി​ല്‍ ക​യ​റി​യ കു​ട്ടി​ക്ക് നേ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തി ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. കു​ട്ടി വീ​ട്ടി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ചൈ​ല്‍ഡ് ലൈ​നി​ല്‍ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

