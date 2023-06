നാലുവർഷമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകക്ക് അശ്ലീലക്കത്ത് അയച്ചിരുന്ന വയോധികൻ അറസ്റ്റിൽ

cancel camera_alt രാജഗോപാൽ By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: നാലുവർഷമായി മാധ്യമപ്രവർത്തകക്ക് അശ്ലീലക്കത്ത് അയച്ചിരുന്ന വയോധികനെ എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ്​ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പാലക്കാട് ധോണി പയറ്റാംകുന്ന് 1/606ൽ രാജഗോപാലിനെയാണ്​ (75) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

മാധ്യമപ്രവർത്തക നൽകിയ പരാതിയിലാണ്​ കേസെടുത്തത്. ഇവർ എഴുതുന്ന വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ ഇയാൾ അശ്ലീലക്കത്ത് അയച്ചിരുന്നത്​. മുമ്പും സ്ത്രീകൾക്ക് അശ്ലീലക്കത്ത് അയച്ചതിന് പാലക്കാട് സൗത്ത്, കൊല്ലങ്കോട്, മഞ്ചേരി, കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

എറണാകുളം നോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി.എസ്. രതീഷിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സബ്​ ഇൻസ്പെക്ടർ പി.ജി. സന്തോഷ്​ കുമാർ, സി.പി.ഒ രജീന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ പൊലീസ് സംഘം പാലക്കാട്ട്​ പ്രതി താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജിലെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്​തത്. Show Full Article

News Summary -

man who had been sending obscene letters to journalist for four years was arrested