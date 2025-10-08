Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    8 Oct 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    8 Oct 2025 10:27 PM IST

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​അ​ടി​ച്ച് 80 ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു; യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​അ​ടി​ച്ച് 80 ല​ക്ഷം ക​വ​ർ​ന്നു; യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ
    മ​ര​ട് (​എ​റ​ണാ​കു​ളം): ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പ​ട്ടാ​പ്പ​ക​ൽ തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി 80 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വ​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി. ഒ​രാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യി. എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​ടു​ത​ല സ്വ​ദേ​ശി സ​ജി​യാ​ണ് (30) മ​ര​ട് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്ന​ര​യോ​ടെ കു​ണ്ട​ന്നൂ​രി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റീ​ൽ ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് പ​ണ​വു​മാ​യി മു​ങ്ങി​യ​ത്. തോ​പ്പും​പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി സു​ബി​ന്‍റേ​താ​ണ് സ്റ്റീ​ൽ ക​മ്പ​നി. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മു​ഖ​ത്ത് മു​ള​ക് സ്പ്രേ ​അ​ടി​ച്ച ക​വ​ർ​ച്ചാ​സം​ഘം തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം വ​ടി​വാ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. നോ​ട്ടി​ര​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സം​ഭ​വ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ് നി​ഗ​മ​നം.

    80 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൊ​ടു​ത്താ​ൽ 1.10 കോ​ടി​യാ​യി കി​ട്ടു​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു പ​ദ്ധ​തി. ‘ട്രേ​ഡ് പ്രോ​ഫി​റ്റ് ഫ​ണ്ട്’ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ്. പി​ടി​യി​ലാ​യ സ​ജി വ​ഴി സു​ബി​ൻ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ജോ​ജി, ജി​ഷ്ണു എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ട​പാ​ട്. ഇ​വ​ർ വൈ​കീ​ട്ട്​ മൂ​ന്നോ​ടെ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ​ത്തി. പ​ണം എ​ണ്ണു​ന്ന​തി​നി​ടെ മു​ഖം​മൂ​ടി ധ​രി​ച്ച മൂ​ന്നു​പേ​ർ​കൂ​ടി വ​ന്നു. വ​ടി​വാ​ൾ വീ​ശി​യും തോ​ക്ക് ചൂ​ണ്ടി​യും ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഓ​ടി​ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു.

    പ​ണ​വു​മാ​യി സം​ഘം കു​ണ്ട​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നു. ബ​ഹ​ള​ത്തി​നി​ടെ ജോ​ജി​യും ജി​ഷ്ണു​വും മു​ങ്ങി. അ​ങ്ക​ലാ​പ്പി​ലാ​യി നി​ന്നു​പോ​യ സ​ജി​യെ സു​ബി​നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ ഏ​ൽ​പി​ച്ചു. ക​വ​ർ​ച്ചാ​സം​ഘം ക​ട​ന്നു​ക​ള​ഞ്ഞ സി​ൽ​വ​ർ നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള റി​റ്റ്സ് കാ​റി​ന്റെ ന​മ്പ​ർ ക​റു​ത്ത തു​ണി​കൊ​ണ്ട് മ​റ​ച്ചി​രു​ന്നു.

