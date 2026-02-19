Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Feb 2026 8:50 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Feb 2026 8:50 PM IST

    ജയിലിൽ കിടക്കാൻ മോഹം; കലക്ടറേറ്റിൽ ‘വ്യാജ ബോംബ്​’ ഭീഷണി മുഴക്കിയയാൾ പിടിയിൽ

    ജയിലിൽ കിടക്കാൻ മോഹം; കലക്ടറേറ്റിൽ ‘വ്യാജ ബോംബ്​’ ഭീഷണി മുഴക്കിയയാൾ പിടിയിൽ
    അറസ്റ്റിലായ പ്രമോദ്​, ബോംബ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിൽ ഡോഗ് സ്ക്വാഡ് പരിശോധന നടത്തുന്നു

    കൊല്ലം: ജയിലിൽ കിടക്കണം എന്ന ‘ആഗ്രഹം’ മനസ്സിൽവെച്ച് മദ്യലഹരിയിൽ കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിന്​ ബോംബ്​ ഭീഷണി മുഴക്കി യുവാവ്​. കൊല്ലം മയ്യനാട്​ മുക്കം വലിയഴികം വീട്ടിൽ പ്രമോദാണ് ​(44) അറസ്റ്റിലായത്​. കൊല്ലത്തെ പൊലീസ്​ സംവിധാനവും ജില്ല ഭരണകൂടവും മണിക്കൂറുകളോളമാണ് വലഞ്ഞത്.

    വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10ന് പൊലീസ്​ കൺട്രോൾ റൂമിന്‍റെ 112 എന്ന നമ്പറിൽ എത്തിയ കോളിലൂടെയാണ്​ സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. ‘ഞാൻ കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിൽ ബോംബ്​ വെച്ചിട്ടുണ്ട്​. നിങ്ങൾക്ക്​ എ​ന്നെ ട്രേസ്​ ചെയ്ത്​ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 50 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബോംബ്​ പൊട്ടും’ എന്നാണ് മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന്​ വിളിച്ചയാൾ പറഞ്ഞത്​. കലക്ടറേറ്റ്​ പരിധിയുള്ള കൊല്ലം വെസ്റ്റ്​ സ്​റ്റേഷനിൽ​ വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസും ബോംബ്​ സ്ക്വാഡും ഡോഗ്​ സ്ക്വാഡും കുതിച്ചെത്തി.

    സിവിൽ സ്​റ്റേഷനിൽ മുഴുവൻ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ യാതൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇതിനിടയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മയ്യനാട്​ സ്വദേശിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. വെസ്റ്റ്​ പൊലീസ്​ സംഘം ഇരവിപുരം പൊലീസിനൊപ്പം ഇയാളെ അന്വേഷിച്ച്​ എത്തുമ്പോൾ ‘പ്രതീക്ഷിച്ച്​’ ഇരുന്ന പോലെ താൻ തന്നെയാണ്​ വിളിച്ചത്​ എന്ന്​ സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു പ്രതി. പിന്നാലെ, സ്​റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചുനടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ്​ ‘വീട്ടിൽ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്നും ജയിലിൽ പോകണം’ എന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞത്​.

    ദിവസങ്ങളായി ഈ തരത്തിൽ മദ്യലഹരിയിലാണെന്നും ഇയാൾക്ക്​ മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുമാണ്​ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞത്​. പ്രതി മദ്യപിച്ച്​ സ്ഥിരം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നയാളാളെന്ന്​ പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു. പ്രതിക്ക്​ പിന്നീട്​ ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

    മുമ്പ്​ ബോംബ്​ സ്​ഫോടനം നടന്ന ചരിത്രമുള്ള കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ബോംബ്​ ഭീഷണികൾ എത്തുന്നത്​ വലിയ ഗൗരവത്തോടെയാണ്​ അധികൃതർ കാണുന്നത്​. ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ട്​ വർഷത്തിനിടയിൽ ഇ-മെയിൽ വഴി നിരവധി തവണ വ്യാജ ബോംബ്​ ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബോംബ്​ സ്ക്വാഡ്​ ഉൾപ്പെടെ വ്യാപക പരിശോധന​ നടത്തുന്നത്​ പതിവാണെങ്കിലും പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

    TAGS:Bomb ThreatKollam Collectorate
    News Summary - Man arrested for making fake bomb threat at Kollam Collectorate
