വീട്ടമ്മയുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് ഗൾഫിൽനിന്നെത്തിയപ്പോൾ പിടിയിൽ

വീട്ടമ്മയുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് ഗൾഫിൽനിന്നെത്തിയപ്പോൾ പിടിയിൽtext_fields
പാലക്കാട്: വീട്ടമ്മയുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ച യുവാവ് പിടിയിൽ. കണ്ണൂർ വിളയൻകോട് സ്വദേശി ഷംസീർ (39) ആണ് പിടിയിലായത്. പാലക്കാട് സൈബർ പൊലീസാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
വീട്ടമ്മയുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും വാട്സാപ്പിലും ഫെയ്സ്ബുക്കിലുമാണ് ഇയാൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തവെ പ്രതി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് പിടിയിലായത്.
സൈബർ ക്രൈം സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ടി. ശശികുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ രാജേഷ് സി.എൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ശരണ്യ പി.കെ, മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ. എ, നിയാസ് കെ എന്നിവരും ഒറ്റപ്പാലം സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സഞ്ജയ് കൃഷ്ണൻ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ രാജേഷ് എൻ.സി, വിനോദ് കുമാർ എന്നിരടങ്ങിയ സംഘമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.
