Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    25 Oct 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 10:21 AM IST

    നടൻ ദിലീപിന്‍റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ആൾ പിടിയിൽ

    Actor Dileep
    Listen to this Article

    കൊച്ചി: നടന്‍ ദിലീപിന്റെ ആലുവയിലെ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ ആള്‍ പിടിയില്‍. മലപ്പുറം സ്വദേശി അഭിജിത് ആണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇന്നലെ രാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് ദിലീപിന്റെ ആലുവ കൊട്ടാരക്കടവിലെ വീട്ടില്‍ ഇയാള്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്.

    ഇയാൾ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത് വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് വീട്ടുകാരും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് ഇയാളെ പൊലീസില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു. കുടുംബം നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ആലുവ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

    രാത്രി വീടിന്റെ പ്രധാന ഗേറ്റ് തള്ളി തുറന്നാണ് ഇയാൾ അകത്തേക്ക് കയറാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഇയാള്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മോഷണം ആയിരുന്നില്ല ഉദ്ദേശമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.

