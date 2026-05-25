Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമ​ര​ണം​വ​രെ​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 May 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 25 May 2026 11:11 PM IST

    മ​ര​ണം​വ​രെ​ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും -മ​മ്മൂ​ട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ര​ണം​വ​രെ​ അ​ഭി​ന​യി​ച്ച് കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കും -മ​മ്മൂ​ട്ടി
    cancel
    camera_alt

    മ​മ്മൂ​ട്ടി ചാ​ൻ​സ​ല​റി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ണ​റ​റി ഡി. ​ലി​റ്റ് ബി​രു​ദം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    കോ​ട്ട​യം: ‘ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത്​ എ​ന്നെ​യൊ​രു ഡോ​ക്ട​റാ​യി കാ​ണാ​നാ​യി​രു​ന്നു പി​താ​വി​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​ക്ഷേ, കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ലേ സി​നി​മ ന​ട​നാ​വു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു എ​ന്‍റെ ആ​ഗ്രം. 45 വ​ർ​ഷം മു​മ്പു ത​ന്നെ അ​ത്​ നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും ഞാ​ൻ സ്വ​യം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു...’ എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ​ശേ​ഷം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​ഹാ​ന​ട​ൻ.

    ‘എ​ന്‍റെ ഡോ​ക്ട​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച പി​താ​വി​ന്​ ഞാ​ൻ ഡോ​ക്ട​റാ​കു​ന്ന​ത്​ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ഇ​ന്ന്​ എ​നി​ക്ക്​ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ​ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ക്ഷേ, ഇ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ചി​കി​ത്സി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ 45 കൊ​ല്ല​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി വി​നോ​ദം പ​ക​ർ​ന്ന്​ ഞാ​ൻ നി​ങ്ങ​ളെ ചി​കി​ത്സി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​വ​സാ​ന ശ്വാ​സം​വ​രെ ഞാ​ന​ത്​ തു​ട​രും’ - മ​മ്മൂ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യും മു​മ്പ്​ മ​മ്മൂ​ട്ടി​ക്ക്​ ഓ​ണ​റ​റി ഡി ​ലി​റ്റ്​ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. നാ​ഗ​സ്വ​ര വി​ദ്വാ​ൻ തി​രു​വി​ഴ ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, വാ​സ്കു​ലാ​ർ സ​ർ​ജ​ൻ ഡോ. ​എ​ൻ. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ്​ ​ മ​മ്മൂ​ട്ടി​ക്ക്​ പു​റ​മെ ഓ​ണ​റ​റി ​ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ ന​ൽ​കി എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ആ​ദ​രി​ച്ച​ത്. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ കൂ​ടി​യാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി​ശ്വ​നാ​ഥ് അ​ര്‍ലേ​ക​ര്‍ ബി​രു​ദം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:honorary doctoratemalayalam film industrymammooty
    News Summary - Mammootty Receives Honorary D.Litt from the Chancellor
    Similar News
    Next Story
    X