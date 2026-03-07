Begin typing your search above and press return to search.
    'അക്കരെ എന്ന ദൂരം വില്ലനായ നിമിഷങ്ങൾ... കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും അവഗണകൾക്കും അറുതിയാവുന്നു, കെട്ടിനിന്ന ജീവിതം ഇനി ഒഴുകി തുടങ്ങും' - മമ്മൂട്ടി

    അക്കരെ എന്ന ദൂരം വില്ലനായ നിമിഷങ്ങൾ... കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും അവഗണകൾക്കും അറുതിയാവുന്നു, കെട്ടിനിന്ന ജീവിതം ഇനി ഒഴുകി തുടങ്ങും - മമ്മൂട്ടി
    ആലപ്പുഴ: ഏറെക്കാലമായി ഒരു ജനത സ്വപ്നം കാണുന്ന പെരുമ്പളം പാലം ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. പെരുമ്പളം ദ്വീ​പി​ലെ 12,000 ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ യാ​​ത്രാ​ക്ലേ​ശ​ത്തി​നാ​ണ് ഇതോടെ​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കുന്നത്. 106.7 കോ​ടി മു​ട​ക്കി​യാ​ണ്​ പെരുമ്പളത്തിന്‍റെ ‘മ​ഴ​വി​ൽ’ പാ​ലം നിർമിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ, പെരുമ്പളം പാലം യാഥാർഥ്യമായതിന് ആശംസകളുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടൻ മമ്മൂട്ടി. അക്കരെ എന്ന ദൂരം വില്ലനായ നിമിഷങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാലത്തിന്‍റെ ആർച്ചുകളിലെ നിറങ്ങൾ പോലെ ഇനി പെരുമ്പളത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തിലും മഴവില്ലഴക് വിരിയട്ടെ എന്നും മമ്മൂട്ടി ആശംസിച്ചു.

    മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകൾ

    രണ്ട് കരകൾ കൈകോർക്കുമ്പോൾ മാറുന്നത് ദൂരമല്ല. ഒരു ജനതയുടെ ജീവിതമാണ്. ഇന്നലെ വരെ പെരുമ്പളവും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ടതുരുത്തായിരുന്നു. അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്താൽ വൈകുന്ന ആകുലതകൾ. സമയത്തിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത വേവലാതികൾ. ഒരു വിവാഹാലോചന വന്നാൽ പോലും അക്കരെ എന്ന ദൂരം വില്ലനായ നിമിഷങ്ങൾ. ആ കാത്തിരിപ്പുകൾക്കും അവഗണകൾക്കും ഇപ്പോൾ അറുതിയാവുകയാണ്. എന്‍റെ നാട് ചെമ്പിന്‍റെ അക്കരെയായിരുന്നു അരൂക്കുറ്റിയും വടുതലയും പെരുമ്പളവുമൊക്കെ, ഇപ്പോൾ അവയെല്ലാം ഒരു നാടായി. സാധാരണക്കാരന്‍റെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് യഥാർഥ വികസനം എന്ന് ഞാൻ വശ്വസിക്കുന്നു. ആ പാലത്തിന്‍റെ ആർച്ചുകളിലെ നിറങ്ങൾ പോലെ ഇനി പെരുമ്പളത്തുകാരുടെ ജീവിതത്തിലും മഴവില്ലഴക് വിരിയട്ടെ. കെട്ടിനിന്ന ജീവിതം ഇനി ഒഴുകി തുടങ്ങും. പുതിയ വേഗത്തിൽ പുത്തൻ നിറങ്ങളോടെ.....

    14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​ണ് പെ​രു​മ്പ​ളം ദ്വീ​പ്. ചേ​ർ​ത്ത​ല-​അ​രൂ​ക്കു​റ്റി റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​രു​മ്പ​ളം ദ്വീ​പ് വ​ഴി വൈ​ക്കം- പൂ​ത്തോ​ട്ട- തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന റോ​ഡി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് പെ​രു​മ്പ​ളം പാ​ലം വ​രു​ന്ന​ത്. 2019ൽ ​മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നാ​ണ് പാ​ല​ത്തി​ന് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ട​ത്. ഊ​രാ​ളു​ങ്ക​ൽ ലേ​ബ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. നേ​ര​ത്തെ നാ​ട്ടു​കാ​രെ പു​റം​ലോ​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് ബോ​ട്ട്, ജ​ങ്കാ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ളാ​ണ്. കൊ​ച്ചി ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക്​ പൂ​ത്തോ​ട്ട, സൗ​ത്ത് പ​റ​വൂ​ർ സ​ർ​വി​സു​ക​ളും ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക്​ പാ​ണാ​വ​ള്ളി സ​ർ​വി​സും.

    ആ​കെ ഏ​ഴ്​ സ​ർ​വി​സ് ബോ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​രു ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ബോ​ട്ടു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​നി ​അ​തെ​ല്ലാം പ​ഴ​ങ്ക​ഥ​യാ​കും. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര​യാ​യ പെ​രു​മ്പ​ളം ഭാ​ഗ​ത്ത് അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡ്​ ച​തു​പ്പ് പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തോ​ളം തെ​ങ്ങി​ൻ​കു​റ്റി​ക​ൾ താ​ഴ്ത്തി​യും ചെ​മ്മ​ണ്ണ്​ നി​റ​ച്ചു​മാ​ണ്​ ഭൂ​മി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന്​ ഭാ​വി​യി​ൽ കേ​ടു​വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നും വ​ശ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​നും ജി​യോ​ഗ്രി​ഡ്, ജി​യോ​ടെ​ക്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ട്. പാ​ല​ത്തി​ന്റെ ര​ണ്ട​റ്റ​ത്തും അ​പ്രോ​ച്ച് റോ​ഡി​ന്​ 300 മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​വും 9.5 മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യു​മു​ണ്ട്.

