Madhyamam
    Kerala
    5 Dec 2025 7:06 AM IST
    5 Dec 2025 7:06 AM IST

    മാങ്കൂട്ടത്തലിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് എം.എൽ.എ ആയതിനാൽ

    മാങ്കൂട്ടത്തലിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത് എം.എൽ.എ ആയതിനാൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബ​ലാ​ത്സം​ഗ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന്‍റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത് എം.​എ​ൽ.​എ ആ​യ​തി​നാ​ൽ. പ​ദ​വി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വാ​ധീ​നം ചെ​ലു​ത്താ​നും തെ​ളി​വ് ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളി​യ​ത്. രാ​ഹു​ല്‍ ചെ​യ്ത കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ഭ​യ സ​മ്മ​ത​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ശാ​രീ​രി​ക ബ​ന്ധം എ​ന്ന നി​ല​യി​ല്‍ ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ച് കാ​ണാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ന​സീ​റ​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    വി​വാ​ഹി​ത​യ​യാ​യ യു​വ​തി ഭ​ര്‍ത്താ​വി​നൊ​പ്പം നാ​ല് ദി​വ​സ​മാ​ണ് താ​മ​സി​ച്ച​ത്. എ​ന്നും കൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​പ്പ് ന​ല്‍കി​യാ​ണ് രാ​ഹു​ല്‍ സൗ​ഹൃ​ദം സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ത​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​രു കു​ഞ്ഞ് ഉ​ണ്ടാ​യാ​ല്‍ ബ​ന്ധം എ​ന്നും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മെ​ന്നും അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ പ​റ​ഞ്ഞു വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ശാ​രീ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ജീ​വി​ത ഗ​ര്‍ഭി​ണി ആ​ണെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ള്‍ രാ​ഹു​ല്‍ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി.

    ഗ​ര്‍ഭ​കാ​ല​ത്തും ബ​ലം​പ്ര​യോ​ഗി​ച്ച് പീ​ഡ​നം തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​ത് കു​ഞ്ഞി​ന് കേ​ടാ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​യ​ന്ന അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ സ്വ​കാ​ര്യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ട്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യാ​ഭീ​ഷ​ണി​ക്ക് വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ് യു​വ​തി സ​ഹാ​യി​യു​ടെ പ​ക്ക​ല്‍ കൊ​ടു​ത്തു​വി​ട്ട ഗ​ർ​ഭഛി​ദ്ര ഗു​ളി​ക ക​ഴി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​യ​ത്. വീ​ഡി​യോ കോ​ളി​ലൂ​ടെ യു​വ​തി ഗു​ളി​ക ക​ഴി​ച്ച കാ​ര്യം രാ​ഹു​ല്‍ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്.

    പെ​രു​മാ​റ്റം മാ​റി രാ​ഹു​ല്‍ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്ന് ന​ല്ല ജീ​വി​ത​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് യു​വ​തി പ​രാ​തി ന​ല്‍കാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​കാ​തി​രു​ന്ന​ത്. മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​യാ​യ ഒ​രു സു​ഹൃ​ത്തി​ന് ന​ല്‍കി​യ ശ​ബ്ദ സ​ന്ദേ​ശം അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ അ​നു​മ​തി ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് അ​വ​ര്‍ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യ ശാ​രീ​രി​ക ബ​ന്ധം ഉ​ഭ​യ സ​മ്മ​ത പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലൂ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ല്‍ കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ച ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കേ​സ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ല. പ്ര​തി സ്ഥി​രം കു​റ്റ​വാ​ളി​യെ​ന്ന് ര​ണ്ടാം എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ മാ​ത്രം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പ​റ​യാ​ന്‍ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് കോ​ട​തി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വി​ത മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന് ന​ല്‍കി​യ ര​ഹ​സ്യ മൊ​ഴി​യും അ​വ​രെ ചി​കി​ത്സി​ച്ച ഡോ​ക്ട​റു​ടെ മൊ​ഴി​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് മു​ന്‍കൂ​ര്‍ ജാ​മ്യം നി​ഷേ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഉ​ത്ത​ര​വി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ:

    • രാ​ഹു​ലി​ന്റേ​ത് ഗു​രു​ത​ര ലൈം​ഗി​ക അ​തി​ക്ര​മം
    • പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​ന് കേ​സി​ൽ പ​ങ്ക്
    • ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യാ​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത
    • ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല
    • ഗ​ര്‍ഭഛി​ദ്രം യു​വ​തി സ്വ​യം ചെ​യ്ത​താ​ണെ​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​ഗം വാ​ദം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല
    • ഭീഷണി മു​ഴ​ക്കി അ​തി​ജീ​വി​ത​യെ സ​മ്മ​ര്‍ദ്ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി ഗ​ര്‍ഭഛി​ദ്രം ന​ട​ത്തി
    • ആ​ദ്യ ശാ​രീ​രി​ക ബ​ന്ധം ഉ​ഭ​യ സ​മ്മ​ത പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ര്‍ന്നു​ള്ള​ത് ഭീ​ഷ​ണി​യി​ലൂ​ടെ ആ​യി​രു​ന്നു
