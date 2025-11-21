യു.എസ് കമ്പനിയിൽ മല്ലു പവർ; ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ പദവിയിൽ മലയാളി യുവാവ്

യു.എസ് കമ്പനിയിൽ മല്ലു പവർ; ന്യൂയോർക്ക് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയുടെ സി.ഇ.ഒ പദവിയിൽ മലയാളി യുവാവ്text_fields
ന്യൂയോർക്: സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഇ-കോമേഴ്സ് കമ്പനിയായ ഗംറോഡിന്റെ സി.ഇ.ഒ ആയി മലയാളി യുവാവ്. 33കാരനായ ഇർഷാദ് കുന്നക്കാടൻ യു.എസ് കമ്പനിയുടെ ഉന്നത പദവിയിലെത്തിയത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ‘മല്ലു പവർ’ തരംഗമായി ആഘോഷിച്ചു. കമ്പനി സ്ഥാപകനായ സാഹിൽ ലാവിംഗിയ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ ഒഴിവിലാണ് എട്ടു വർഷമായി ഗംറോഡിൽ ജോലിചെയ്യുന്ന ഇർഷാദ് എത്തുന്നത്.
സാഹിൽ ലാവിംഗിയ തന്നെയാണ് ‘ലിങ്ക്ഡ് ഇന്നിൽ’ പങ്കുവെച്ചത്. ‘ആവേശകരമായ വാർത്ത. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഞാൻ ഗംറോഡിന്റെ സി.ഇ.ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് സ്ഥാനമൊഴിയുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ചുമതലയേൽക്കാൻ പറ്റിയ നേതാവിനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി. ഇർഷാദ് കുന്നക്കാടൻ’, സാഹിൽ തന്റെ ട്വീറ്റില് കുറിച്ചു. ടീമില് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും ആവേശത്തോടെയും ബഹുമാനത്തോടെയും വീണ്ടും കമ്പനിയെ സേവിക്കാന് തയാറാണെന്നും സാഹിലിന് മറുപടിയുമായി ഇർഷാദ് എഴുതി.
2012ൽ ഡെവലപർ ഇന്റേണായി ജോലി ആരംഭിച്ച ഇർഷാദ് 2013ൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയർ റോളിലേക്ക് മാറി. വിദൂരമായി ജോലിചെയ്ത ശേഷം യു.എ.ഇയിലും പിന്നീട് ഗംറോഡിലും മുഴുവൻ സമയ ജോലിക്കാരനായി.
