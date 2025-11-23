Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബംഗളൂരുവിൽ രണ്ട്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 8:12 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:14 PM IST

    ബംഗളൂരുവിൽ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സിങ് വിദ്യാര്‍ഥികൾ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബംഗളൂരുവിൽ രണ്ട് മലയാളി നഴ്സിങ് വിദ്യാര്‍ഥികൾ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ജസ്റ്റിൻ ജോസ്, സ്റ്റെറിൻ 

    Listen to this Article

    പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് നഴ്സിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ബംഗളൂരുവിൽ ട്രെയിന്‍ തട്ടി മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. തിരുവല്ല തുകലശ്ശേരി കൊച്ചുതടത്തിൽ വീട്ടിൽ ജോസ്-സീമ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ജസ്റ്റിൻ ജോസ് (21), റാന്നി അത്തിക്കയം കുടമുരുട്ടി തോണിക്കടവിൽ ഷാജി തോമസിന്റെയും സുനുവിന്റെയും മകൾ സ്റ്റെറിൻ എൽസ ഷാജി (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

    ചിക്കബന്നാവര സപ്തഗിരി കോളജിലെ ബി.എസ്സി നഴ്‌സിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഇരുവരും. മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥി ആയിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ. സ്റ്റെറിൻ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥിനിയും. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെ റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചുകടക്കുമ്പോഴാണ് അപകടം എന്നാണ് വിവരം. ജസ്റ്റിന്‍റെ സഹോദരി: അന്ന ജോസഫ്. സ്റ്റെറിന്‍റെ സഹോദരങ്ങൾ: സ്റ്റെയ്ന, സ്റ്റെഫിയ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malayali studentstrain hit deathBengaluru Malayalee student deathLatest News
    News Summary - Malayali students killed hit by a train in Bengaluru
    Similar News
    Next Story
    X