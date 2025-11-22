Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 11:03 PM IST

    കശ്മീരിൽ പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കാൽതെന്നി കൊക്കയിൽ വീണു; മലയാളി സൈനികന് വീരമൃത്യു

    sajeesh
    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കാൽതെന്നി വീണ് മലയാളി സൈനികന് വീരമൃത്യു. ജ​മ്മു-​ക​ശ്മീ​ർ ര​ജൗ​രി സെ​ക്ട​റി​ലു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാണ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റു​കു​ന്ന് കാ​ട്ടു​മു​ണ്ട സു​ബേ​ദാ​ർ സ​ജീ​ഷാ​ണ് (48) മ​രി​ച്ച​ത്. പ​ട്രോ​ളി​ങ്ങി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൈ​ന്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​ജീ​ഷ്.

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​രി​പ്പൂ​രി​ലെ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം സൈ​നി​ക അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 8.30 വ​രെ ഒ​തു​ക്കു​ങ്ങ​ൽ ചെ​റു​കു​ന്ന് ബാ​ല​പ്ര​ബോ​ധി​നി സ്കൂ​ളി​ൽ പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നു വെ​ച്ച​ശേ​ഷം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ബ​ഹു​മ​തി​ക​ളോ​ടെ വീ​ട്ടു​വ​ള​പ്പി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കും.

    പി​താ​വ്: പ​രേ​ത​നാ​യ കാ​ട്ടു​മു​ണ്ട സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ. മാ​താ​വ്: ല​ക്ഷ്മി. ഭാ​ര്യ: റോ​ഷ്നി (അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി വ​ർ​ക്ക​ർ). മ​ക്ക​ൾ: സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ് (മ​ല​പ്പു​റം കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യം പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി), ആ​ര്യ​ൻ (മ​ല​പ്പു​റം എ.​യു.​പി സ്കൂ​ൾ ആ​റാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി). സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ: സ​ജി​ത (സീ​നി​യ​ർ ന​ഴ്സി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​ശു​പ​ത്രി, പൊ​ന്നാ​നി), ര​ജി​ത (ജി.​എ​ൽ.​പി.​എ​സ് പ​രി​യാ​പു​രം), ര​ജീ​ഷ് (വ​നി​ത-​ശി​ശു വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ്, മ​ല​പ്പു​റം), ഷാ​ജി വ​ട്ടം​കു​ളം, പ്ര​കാ​ശ​ൻ താ​നൂ​ർ, ആ​തി​ര (എ​ഫ്എ​ച്ച്.​സി പൊ​ന്മ​ള).

