    date_range 2 Feb 2026 6:52 PM IST
    date_range 2 Feb 2026 6:52 PM IST

    ഹൈദരാബാദിൽ മലയാളി വ്യവസായിയുടെ കാലിൽ വെടിവെച്ച് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കവർന്നു

    Rinshad
    കോഴിക്കോട്: ഹൈദരാബാദിൽ മലയാളി വ്യവസായിയുടെ കാലിൽ വെടിവെച്ച് ആറ് ലക്ഷം രൂപ കവർന്നു. ഹൈദരാബാദിലെ കോട്ടിയിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. വ്യവസായിയായ റിൻഷാദി​ൽ നിന്നാണ് പണം കവർന്നത്. കാലിൽ വെടിയേറ്റ റിൻഷാദിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. രണ്ടുപേരാണ് കവർച്ചക്കു പിന്നിൽ. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

    കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം. സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാനായാണ് റിൻഷാദ് സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഹൈദരാബാദിലെത്തിയത്. കോട്ടിയിലെ എ.ടി.എം കൗണ്ടറിലെത്തിയപ്പോൾ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ കൈയിലുള്ള ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത് കടന്നു കളഞ്ഞു. റിൻഷാദിന്റെ കാലിൽ വെടിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കവർച്ചക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. റിൻഷാദിന്റെ വലതുകാലിലാണ് വെടിയേറ്റത്.

    റിൻഷാദുമായി ബന്ധമുള്ള ആരോ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് കവർച്ച നടന്നത് എന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്.

    News Summary - Malayali businessman shot in the leg in Hyderabad robbed of Rs 6 lakh
