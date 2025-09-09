Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    9 Sept 2025 11:24 PM IST
    9 Sept 2025 11:25 PM IST

    ‘എ​ങ്ങും ഭ​യാ​ന​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം’; ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ‘കുടുങ്ങിയ’ മലയാളി യാത്രാസംഘം പറയുന്നു

    ‘എ​ങ്ങും ഭ​യാ​ന​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം’; ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ‘കുടുങ്ങിയ’ മലയാളി യാത്രാസംഘം പറയുന്നു
    നേപ്പാളിൽ കുടുങ്ങിയ മ​ല​യാ​ളി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളുടെ സംഘം

    മു​ക്കം: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സം​ഘം യാ​ത്ര​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​സ് മാ​ർ​ഗം ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കു​ള്ള ഫ്ലൈ​റ്റി​ൽ എ​ട്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ നേ​പ്പാ​ളി​ലെ​ത്തി. ആ​ദ്യ ദി​വ​സം കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും ഇ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മു​ക്ക​ത്തെ വ്യാ​പാ​രി​യും പൊ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ബ​ക്ക​ർ ക​ള​ർ ബ​ലൂ​ൺ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പൊ​ക്രാ​നി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് കാ​ഠ്മ​ണ്ഠു​വി​ന് സ​മീ​പ​ത്തു​വെ​ച്ച് ക​ലാ​പ​കാ​രി​ക​ൾ ബ​സ് ത​ട​ഞ്ഞ്‌ യാ​ത്ര ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ 11 മ​ണി മു​ത​ൽ മൂ​ന്നു​മ​ണി വ​രെ പെ​രു​വ​ഴി​യി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഈ ​സ​മ​യം നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ളാ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ച് യു​വാ​ക്ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​രി​ക​ൾ അ​ഗ്നി​ക്കി​ര​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് ബ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡി​ലാ​കെ ട​യ​ർ കൂ​ട്ടി​യി​ട്ട് ക​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭീ​ക​ര​മാ​യ അ​വ​സ്ഥ. എ​ങ്ങും ഭ​യാ​ന​ക അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം. പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​പോ​ലും യാ​തൊ​രു ര​ക്ഷ​യും ആ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. അ​വ​രും നി​സ്സ​ഹാ​യ​രാ​യി​രു​ന്നു. ജീ​വ​നോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ബ​ക്ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് രാ​ത്രി വൈ​കി​യും ക​ലാ​പം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ജെ​ൻ സി ​പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ 40 അം​ഗ മ​ല​യാ​ളി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളാണ് യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ കു​ടു​ങ്ങിയത്. മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ ഒ​രു ടൂ​റി​സം ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പോ​യ സം​ഘ​മാ​ണ് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മു​ക്കം, കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ, കൊ​ടു​വ​ള്ളി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രു​മാ​ണ് സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. കാ​ഠ്മ​ണ്ഡു‍വി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഗോ​ശാ​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​വ​ര്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​ത്. റോ​ഡി​ൽ ട​യ​ര്‍ ഇ​ട്ട് ക​ത്തി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ക്ഷോ​ഭം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഇ​വ​ര്‍ക്ക് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഇ​വ​രെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ലി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് സം​ഘം നേ​പ്പാ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ടു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങ​രു​തെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി ഹോ​ട്ട​ൽ മു​റി​ക​ളി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അതിനിടെ, നേ​പ്പാ​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ എം.​പി വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി എ​സ്. ജ​യ്ശ​ങ്ക​റി​നും നേ​പ്പാ​ളി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ​ക്കും ക​ത്ത​യ​ച്ചു.

