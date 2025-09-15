Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 11:38 AM IST

    'വളാഞ്ചേരിയിലെ ഗീബൽസ് ഒരു കാര്യമോർക്കണം, ഇത് എ.ഐ കാലമാണ്, നുണ പൊളിയാൻ അധികം സമയംവേണ്ട, ലുട്ടാപ്പി കുന്തത്തിൽ പോവുന്ന പോലെ ഭൂമി വില കുത്തനെ ഉയർത്തിയ ആ ശക്തിമരുന്ന് എന്താണ്..?'; പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ്

    വളാഞ്ചേരിയിലെ ഗീബൽസ് ഒരു കാര്യമോർക്കണം, ഇത് എ.ഐ കാലമാണ്, നുണ പൊളിയാൻ അധികം സമയംവേണ്ട, ലുട്ടാപ്പി കുന്തത്തിൽ പോവുന്ന പോലെ ഭൂമി വില കുത്തനെ ഉയർത്തിയ ആ ശക്തിമരുന്ന് എന്താണ്..?; പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ്
    മലപ്പുറം: മലയാളം സർവകലാശാല ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർത്തിയ കെ.ടി.ജലീൽ എം.എൽ.എക്ക് വീണ്ടും മറുപടിയുമായി മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബ്.

    രണ്ടാഴ്ചക്കകം മലയാളം സർവകലാശാലക്ക് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കുമെന്ന് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായ ജലീൽ പറയുന്ന 2019 ഫെബ്രുവരി 21ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പത്ര റിപ്പോർട്ട് അബ്ദുറബ്ബ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചു. 2016ൽ താൻ മന്ത്രിയായ കാലത്ത് സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തുവെന്ന ജലീലിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ജലീൽ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നതാണ് ഈ പത്ര റിപ്പോർട്ടെന്നും അബ്ദുറബ്ബ് പറയുന്നു.

    " 2016 ഫെബ്രുവരിയിൽ കലക്ടർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഭൂവുടമകൾ വില കൂട്ടി ചോദിച്ചുവെന്നും, ഏറെ സമയത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഭൂവുടമകളുടെ കൂടെ സമ്മതത്തോടെ കലക്ടർ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തിയെന്നും ജലീൽ ഷെയർ ചെയ്ത മിനുട്ട്സിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ ആ മിനുട്ട്സിൽ ഭൂവുടമകളായി ആരൊക്കെ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് ജലീൽ പറയുന്നുമില്ല. 2016 മാർച്ചോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ആ യോഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അന്നത്തെ കലക്ടർ സംസ്ഥാന സർക്കാറിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്

    2016 ജൂണിലുമാണ്. അപ്പോഴേക്കും കേരളത്തിൽ ഭരണം മാറി എൽ.ഡി.എഫ് അധികാരത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. ഞാൻ പോലും കാണാത്ത കലക്ടറുടെ ആ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചാണ് ജലീൽ ഇന്ന് തുള്ളിച്ചാടുന്നത്."-എന്ന് അബ്ദുറബ്ബ് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

    2016 ഫെബ്രുവരിയിലെ കലക്ടറുടെ വില നിർണയ യോഗത്തിന്റെ മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഡിസംബറിൽ മലയാളം സർവകലാശാലയുടെ നിർദിഷ്ട ഭൂമി ആരുടെ കൈവശമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച അബ്ദുറബ്ബ്, സർക്കാർ തന്നെ നൽകിയ വിവരാവകാശ രേഖകളുടെ പകർപ്പും പങ്കുവെക്കുന്നു.

    "ഈ രേഖയിൽ പറഞ്ഞ ഭൂവുടമകളല്ല 2017 ജൂണിലും കലക്ടർ വിളിച്ച് ചേർത്ത വില നിർണയ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള മിനുട്ട്സ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 2016 ഡിസംബറിലെ ഭൂവുടമകളിൽ നിന്നല്ല, 2019 ൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ജലീൽ മലയാളം സർവകലാശാലക്കായി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നു വ്യക്തം. ഇതിനിടയിൽ നടന്ന എല്ലാ അവിഹിത ഇടപെടലുകളും, തിരൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭൂമാഫിയ നടത്തിയ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ നീക്കങ്ങളും ജലീൽ അറിയാതെയാണോ?"-എന്നും അബ്ദുറബ്ബ് ചോദിക്കുന്നു.

    പി.കെ.അബ്ദുറബ്ബിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

    TAGS:KT Jaleelmalayalam universityPK AbdurabbKerala
