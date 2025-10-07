Begin typing your search above and press return to search.
    7 Oct 2025 8:09 AM IST
    7 Oct 2025 8:09 AM IST

    മലയാള ഭാഷ ബിൽ സബ്​ജക്ട്​ കമ്മിറ്റിക്ക് സർവം മലയാളം; ഭാഷക്ക്​ വകുപ്പും മന്ത്രിയും

    മലയാള ഭാഷ ബിൽ സബ്​ജക്ട്​ കമ്മിറ്റിക്ക് സർവം മലയാളം; ഭാഷക്ക്​ വകുപ്പും മന്ത്രിയും
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വ​കു​പ്പും ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും മ​ന്ത്രി​യും വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ബി​ൽ -2025 നി​യ​മ​സ​ഭ സ​ബ്​​ജ​ക്ട്​ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു. 2015ൽ ‘​മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ വ്യാ​പ​ന​വും പ​രി​പോ​ഷ​ണ​വും’ ബി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഭാ​ഷ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളാ​യ ത​മി​ഴ്, ക​ന്ന​ട വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്കു​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ത്തി അ​ന്ന​ത്തെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ജ​സ്‌​റ്റി​സ്‌ പി. ​സ​ദാ​ശി​വം ബി​ല്ല്‌ രാ​ഷ്‌​ട്ര​പ​തി​ക്ക്‌ അ​യ​ച്ചു. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കാ​ര​ണം പ​റ​യാ​തെ രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു ബി​ൽ ത​ള്ളി. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ബി​ല്ലി​ന്‍റെ ക​ര​ട്​​ മ​ന്ത്രി സ​ഭ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തോ​ടെ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ:

    -സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ഭ​ര​ണ പ​രി​ഷ്കാ​ര (ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ) വ​കു​പ്പി​നെ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷാ വി​ക​സ​ന വ​കു​​പ്പെ​ന്ന്​ പു​ന​ർ നാ​മ​ക​ര​ണം ​ചെ​യ്യും.

    -വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ പു​ന​ർ വി​ന്യ​സി​ച്ച്​ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ വി​ക​സ​ന ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കും.

    -സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ, ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, ബൈ​ലോ​ക​ൾ, റ​ഗു​ലേ​ഷ​നു​ക​ൾ, ബി​ല്ലു​ക​ൾ, ആ​ക്ടു​ക​ൾ, ഓ​ർ​ഡി​ന​ൻ​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കും. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​വ​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലി​ഷ് പ​രി​ഭാ​ഷ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കും.

    -സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ത്താം ത​രം​വ​രെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ഒ​ന്നാം ഭാ​ഷ​യാ​യി മ​ല​യാ​ളം മാ​റും. മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ൾ മാ​തൃ​ഭാ​ഷ​യാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും.

    -കേ​ന്ദ്ര -സം​സ്ഥാ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും നി​ശ്ചി​ത ക​ലാ​യ​ള​വി​നു​ള്ളി​ൽ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ത​ർ​ജ​മ ചെ​യ്ത്​ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    -ഇ ​ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്, സ​ർ​ക്കാ​ർ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ, പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ മ​ല​യാ​ളം പ​തി​പ്പ് ഉ​ണ്ടാ​കും.

    -ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, മെ​ഷീ​ൻ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ലേ​ഷ​ൻ, മ​ല​യാ​ളം യൂ​ണി​കോ​ഡ് ഏ​കീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    -ജി​ല്ല കോ​ട​തി​ക​ൾ മു​ത​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള കോ​ട​തി​ക​ളി​ലെ ഭാ​ഷ​യും വി​ധി​ന്യാ​യ​വും ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    സർവകലാശാലാ ബില്ലുകൾ സബ്​ജക്ട്​ കമ്മിറ്റിക്ക്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യെ പു​റ​ന്ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ബി​ല്ലും 13 സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ സി​ൻ​ഡി​ക്ക​റ്റ്​ യോ​ഗം വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വി.​സി​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ബി​ല്ലു​ക​ളും നി​യ​മ​സ​ഭ സ​ബ്​​ജ​ക്ട്​ ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​ഗ​ണ​ന​ക്ക്​ വി​ട്ടു.

    കേ​ര​ള, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, എം.​ജി, ക​ണ്ണൂ​ർ, കാ​ല​ടി, കു​സാ​റ്റ്, കെ.​ടി.​യു, മ​ല​യാ​ളം, ഓ​പ്പ​ൺ, വെ​റ്റ​റി​ന​റി, ആ​രോ​ഗ്യ, ഫി​ഷ​റീ​സ്, കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റി​ന്‍റെ/ നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യു​ടെ യോ​ഗം ര​ണ്ട്​ മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ വി.​സി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് നി​യ​മ​ത്തി​ൽ​ കൂ​ട്ടി​​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്ന്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖാ​മൂ​ലം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം സി​ൻ​ഡി​ക്ക​റ്റ്​ യോ​ഗം വി.​സി വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഐ.​ടി/ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ഗ​ത്​​ഭ​നാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മീ​ഷ്യ​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​കു​ന്ന സെ​ർ​ച്​ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ യു.​ജി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫ്​ ഗ​​വേ​ണേ​ഴ്​​സ്​ പ്ര​തി​നി​ധി, ഐ.​ടി/ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള ശാ​സ്ത്ര​സാ​​ങ്കേ​തി​ക പ​രി​സ്ഥി​തി കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി എ​ന്നി​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കു​മെ​ന്ന് ബി​ല്ലി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. വി.​സി നി​യ​മ​ന​ത്തി​നു​ള്ള പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 70 വ​യ​സാ​ക്കാ​നും ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്.

