    date_range 18 Sept 2025 11:15 PM IST
    date_range 18 Sept 2025 11:15 PM IST

    മലയാള ഭാഷ ബിൽ; ജില്ല കോടതികൾവരെ വ്യവഹാരഭാഷ മലയാളമാകും

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കീ​ഴ് കോ​ട​തി​ക​ൾ മു​ത​ൽ ജി​ല്ല കോ​ട​തി​ക​ളി​ൽ​വ​രെ വാ​ദ​വും വി​ധി​ന്യാ​യ​വും മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ ക​ര​ട്​ ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ​യാ​യി മ​ല​യാ​ള​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ ബി​ൽ.

    ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യു​ള്ള മാ​റ്റ​മാ​ണ്​ ബി​ല്ലി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷയുടെ വി​ക​സ​നം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റ്‌ സ്‌​ഥാ​പി​ക്കും. നി​ല​വി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ചി​ല വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഡെ​പ്യു​ട്ടേ​ഷ​നി​ൽ മ​ല​യാ​ളം ഡ​യ​റ​ക്‌​ട​റേ​റ്റി​ൽ നി​യ​മി​ക്കാം.

    ഇ​തി​ലൂ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‌ അ​ധി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത വ​രി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നും വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ​ർ​ക്കാ​രി​ത​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ മ​ല​യാ​ളം നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കും. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഭാ​ഷ വ​കു​പ്പി​നെ പു​ന​ർ​നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്ത്​ മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പാ​ക്കും. ക​ര​ട്‌ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ ന​ട​പ്പു നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി​ൽ​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

