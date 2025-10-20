Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 20 Oct 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Oct 2025 12:53 PM IST

    സർക്കാറിനെതിരായ വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ചു; മലപ്പുറം ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത്

    Malappuram Homeopathy DMO warned for criticizing government
    Listen to this Article

    മലപ്പുറം: സർക്കാറിനെതിരായ വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ച ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത്. ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ സർക്കാറിനെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് മലപ്പുറം ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത് ലഭിച്ചത്. മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിൽ രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് നടന്ന യോഗത്തിലായിരുന്നു ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒ കൈയടിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ താക്കീത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

    ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഒരംഗം സർക്കാറിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡി.എം.ഒ കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണമുയർന്നത്. തുടർന്ന്

    സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താക്കീത് നൽകുകയായിരുന്നു.

    ഒറ്റക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് യോഗ​ത്തിലേക്ക് വന്നതെന്നും ആരാണ്, എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കുറച്ചുപേർ കൈയിച്ചപ്പോൾ കൂടെ കൈയടിച്ചുപോയതാണെന്നുമായിരുന്നു ഡി.എം.ഒയുടെ വിശദീകരണം.

    TAGS:Local NewsLatest NewsKeralaMalappuram
    News Summary - Malappuram Homeopathy DMO warned for criticizing government
