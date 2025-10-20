സർക്കാറിനെതിരായ വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ചു; മലപ്പുറം ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത്

സർക്കാറിനെതിരായ വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ചു; മലപ്പുറം ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത്text_fields
മലപ്പുറം: സർക്കാറിനെതിരായ വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ച ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത്. ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റിൽ നടന്ന വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ സർക്കാറിനെതിരെയുള്ള വിമർശനത്തിന് കൈയടിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് മലപ്പുറം ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒക്ക് താക്കീത് ലഭിച്ചത്. മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിൽ രണ്ടുവർഷം മുമ്പ് നടന്ന യോഗത്തിലായിരുന്നു ഹോമിയോ ഡി.എം.ഒ കൈയടിച്ചത്. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ താക്കീത് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ജില്ലാ വികസന സമിതി യോഗത്തിൽ ഒരംഗം സർക്കാറിനെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡി.എം.ഒ കൈയടിച്ചു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണമുയർന്നത്. തുടർന്ന്
സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി താക്കീത് നൽകുകയായിരുന്നു.
ഒറ്റക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് യോഗത്തിലേക്ക് വന്നതെന്നും ആരാണ്, എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും കുറച്ചുപേർ കൈയിച്ചപ്പോൾ കൂടെ കൈയടിച്ചുപോയതാണെന്നുമായിരുന്നു ഡി.എം.ഒയുടെ വിശദീകരണം.
